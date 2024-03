FMI diz que igualdade entre mulheres e homens é um meio poderoso para favorecer crescimento

A igualdade entre homens e mulheres é um meio poderoso para favorecer o crescimento económico na Europa, disse à euronews Kristalina Georgieva, diretora-geral do Fundo Monetário Internacional.

Euronews: "Dois terços dos países mais prósperos do mundo situam-se na Europa e, no entanto, a desigualdade de rendimentos é generalizada em todo o continente. Como é que a desigualdade afeta o crescimento económico?"

Kristalina Georgieva: “O crescimento e a desigualdade estão intimamente ligados. Mas permitam-me que faça uma observação muito importante para a Europa: como europeia, tenho orgulho no facto de a Europa ser um lugar onde a atenção à inclusão e à igualdade tem sido relativamente maior do que em muitos outros lugares. Como resultado, a Europa dispõe de redes de segurança social, que funcionaram após a Covid-19, após a invasão russa da Ucrânia, para proteger as pessoas mais vulneráveis da sociedade. Dito isto, será que a Europa pode esforçar-se por fazer ainda melhor? Claro que pode. Porque o que enfrentamos na Europa e, na verdade, em todo o mundo é um crescimento muito anémico, um crescimento lento. Como é que podemos aumentar as perspetivas de crescimento? É preciso aproveitar todos os recursos de que dispomos. E isso leva-nos a um aspeto particular da desigualdade, que é a desigualdade de género. Se as mulheres forem integradas na força de trabalho e no poder das nossas sociedades e economias, seria um benefício enorme”.

Euronews: “Vamos analisar a questão em pormenor. Com os motores de crescimento tradicionais a abrandar, muitas economias, como disse, estão a perder, mas não estão a aproveitar o potencial das mulheres. Quanto é que estamos a perder com isso?”

Kristalina Georgieva: “Estamos a perder muito. Infelizmente, com base na análise mais recente do Banco Mundial, não existe um único país no nosso belo planeta onde as mulheres sejam totalmente iguais aos homens. Por isso, temos muito trabalho pela frente. E posso dizer que, com base na análise do FMI, os dados são tão esmagadores que todos beneficiam. Nestes dias de crescimento lento, podemos obter um aumento de até 23% do PIB se considerarmos os mercados emergentes e as economias em desenvolvimento. Na média mundial, o aumento é de 20%. Porque é que não havemos de o fazer? Todos nós”.

Euronews: “Conhecemos as estatísticas, são chocantes, sabemos as razões, conhecemos os possíveis benefícios. De que outra forma podemos fazer com que isso aconteça?”

Kristalina Georgieva: “A forma de fazer pressão é ter uma base política credível baseada em dados. Existe uma iniciativa muito importante para colmatar as lacunas de dados que o G20 promoveu. E parte dela consiste em dispor de dados credíveis sobre a distribuição do rendimento, sobre o que devemos saber quando tomamos decisões sobre a forma de eliminar estas barreiras. Sabemos que as políticas fiscais podem ajudar, sabemos que o investimento na primeira infância e nos cuidados infantis pode ajudar, sabemos que os transportes seguros podem ajudar, para que as mulheres não tenham medo de entrar num autocarro ou no metro. E também sabemos que a forma como as mulheres são tratadas pelo sistema financeiro pode ajudar, quando as mulheres têm acesso ao financiamento em pé de igualdade e isso ainda não acontece”.

Euronews: “Apesar dos progressos significativos registados nas últimas décadas e do ritmo atual das reformas, estima-se que as disparidades entre homens e mulheres a nível mundial irão diminuir nos próximos três séculos. Vou repetir: 3 séculos! E uma das medidas mais importantes para melhorar a situação é aumentar a representação das mulheres nos cargos de decisão. Este é um assunto em relação ao qual tem muito para partilhar. Teve um caminho espinhoso? O que acha?”

Kristalina Georgieva: “Eu comecei a minha carreira profissional como professora na Bulgária. E, desde cedo, uma coisa ficou clara para mim: para ser tratada como igual, tenho de trabalhar mais do que os meus colegas homens. E lamento dizer que essa tem sido a minha experiência ao longo de quase toda a minha vida profissional. Por isso, o que posso dizer às mulheres, e às jovens em particular, é que, apesar disso, pode haver obstáculos, mas, em primeiro lugar: tu consegues. És forte, és inteligente. És bonita. Podes dar um passo em frente por ti própria, mas também contribuir para a sociedade ao fazê-lo. Em segundo lugar, quando o fizeres, e esta é uma lição muito importante que aprendi pessoalmente, e que vi repetidamente na minha vida profissional, acredita em ti. Não hesitem em apresentar as vossas credenciais com confiança.

Diretora do FMI exorta mulheres a terem confiança nas suas capacidades

Kristalina Georgieva: "Vou contar-vos uma pequena história de Bruxelas. Quando eu era Vice-Presidente para os Recursos Humanos, tínhamos um objetivo muito importante de aumentar para 40% o número de mulheres em cargos superiores. E posso dizer que a Comissão fez um ótimo trabalho para atingir esse objetivo. Mas reparei numa coisa. Tínhamos dois finalistas, um homem e uma mulher. Estão a ser entrevistados e ambos têm cinco critérios para avaliar os seus pontos fortes e fracos. Abrangem três dos cinco, menos os outros dois. Como é que o homem está a abordar a questão? Ele diz: 'Eu correspondo totalmente aos três critérios mais importantes e estou a trazer para o trabalho a minha personalidade fantástica. Claro que sou a melhor pessoa para o lugar'. A mulher diz: 'Eu só preenchi três dos critérios, não sei, talvez haja alguém melhor do que eu'. Não faças isso. Porque se não acreditarmos em nós próprios, porque é que os outros hão-de acreditar em nós? E eu diria também às mulheres: trabalhem com outras mulheres. Há força numa massa crítica. Vejo isso em todo o lado. Vejo-o no Fundo Monetário Internacional, vi-o no Banco Mundial, vi-o na Comissão Europeia, e quando temos mais mulheres à volta da mesa - sente-se a energia na sala, e tomamos melhores decisões porque temos perspetivas diferentes, apresentadas nessa conversa. Por isso, dêem um passo em frente para vocês, para as raparigas e mulheres, para os rapazes e homens. Façam a vossa parte pela sociedade!"