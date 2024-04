Oitenta anos depois, a França assinala o direito de voto das mulheres

A França comemora os 80 anos da concessão do direito de voto às mulheres, destacando um percurso marcado pelo atraso do sufrágio no contexto da ocupação alemã, enquanto por toda a Europa se desenrolaram caminhos diferentes para o direito de voto.

Há oitenta anos, em 21 de abril de 1944, a França decretou que as mulheres teriam direito de voto nas eleições do pós-guerra.

Nessa altura, a França continuava sob ocupação alemã e o General Charles de Gaulle liderava um governo provisório.

A Segunda Guerra Mundial estava a chegar ao fim e, como outras prioridades tiveram precedência, as mulheres francesas só teriam a oportunidade de ir às urnas em abril de 1945.

Após mais de 150 anos de luta por este direito fundamental de cidadania, as mulheres francesas obtiveram finalmente o direito de voto.

Esta vitória chegou bastante tarde, especialmente tendo em conta as promissoras proclamações de mulheres como Olympe de Gouges durante a Revolução Francesa de 1789.

O sufrágio tem sido diferente em toda a Europa

No momento em que a França comemora este marco histórico, é essencial refletir sobre o contexto mais vasto do sufrágio feminino na Europa. Enquanto a França ficou para trás, outras nações europeias já tinham adotado o direito de voto das mulheres no início do século XX.

Na Finlândia, o berço da democracia moderna, as mulheres obtiveram o direito de voto em 1906, criando um precedente para o resto da Europa.

Em todo o continente, da Dinamarca ao Azerbaijão, da Alemanha à Geórgia, as mulheres obtiveram pelo menos um direito de voto limitado na década de 1910, marcando um passo significativo para a igualdade de género na esfera política.

No entanto, a luta pelo sufrágio não foi isenta de desafios. No Reino Unido, as sufragistas lutaram incansavelmente pelo direito de voto, recorrendo a tácticas militantes como acorrentar-se a grades e fazer greves de fome.

Os seus esforços culminaram na Lei de Representação do Povo de 1918, que concedeu o direito de voto a certas mulheres com mais de 30 anos.

Alguns países foram mais graduais do que outros

Embora muitas nações tenham adotado o sufrágio feminino desde cedo, houve excepções notáveis.

A Grécia teve uma implementação tardia da igualdade de direitos de voto, que só entrou em vigor em 1952. A exceção são as mulheres alfabetizadas na Grécia, que podiam participar nas eleições locais desde 1930.

O percurso da Suíça rumo à igualdade de género no direito de voto foi gradual. As mulheres obtiveram o direito de voto a nível federal em 1971, enquanto a nível cantonal esse direito foi alargado entre 1959 e 1990.

O Liechtenstein seguiu o exemplo em 1984, marcando um passo significativo para a inclusão do género na política.

O cantão suíço de Appenzell Innerrhoden foi uma das últimas jurisdições europeias a conceder o direito de voto às mulheres a nível local, tendo-o feito em 1990.

O sufrágio depois do fascismo

Em Itália e em Espanha, o fascismo do início a meados do século XX está mais ligado à história do sufrágio do que em muitos outros locais da Europa.

Estes progressos foram interrompidos pela ascensão do fascismo, mas o direito de voto das mulheres foi finalmente concretizado em 1 de fevereiro de 1945, como o culminar legítimo da sua participação na luta contra o fascismo, tendo muitas mulheres servido na resistência italiana durante a Segunda Guerra Mundial.

Em 2 de junho de 1946, as mulheres italianas exerceram pela primeira vez o seu direito de voto no referendo institucional, escolhendo entre monarquia e república, e nas eleições para a Assembleia Constituinte.

Vinte e uma mulheres foram eleitas e contribuíram para a redação da Constituição italiana, defendendo a igualdade entre homens e mulheres a todos os níveis, nomeadamente em matéria de direitos laborais, salários e proteção da maternidade.

Franco retira o direito de voto às mulheres em Espanha

Em Espanha, as mulheres obtiveram o direito de voto em 1933, através de reformas legais durante a Segunda República Espanhola.

Após a ascensão de Franco ao poder em 1939, na sequência da Guerra Civil Espanhola, as mulheres sofreram uma redução significativa dos seus direitos, embora o direito de voto não tenha sido universalmente revogado.

Apesar da ausência de eleições democráticas nacionais entre 1939 e 1977, durante a ditadura de Franco, as mulheres mantiveram um direito de voto limitado, principalmente nas eleições municipais, sujeito a critérios específicos de idade e de estado civil.

Dolores Pérez Lapeña foi um exemplo disso, ao vencer as eleições municipais de Valladolid em 1963. Só em 1977, dois anos após a morte de Franco, é que as mulheres participaram nas primeiras eleições nacionais em Espanha.

O percurso da França rumo ao sufrágio foi marcado pela resistência institucional e pela agitação política. Apesar de ter sido defendido durante a Revolução Francesa, o sufrágio continuou a ser difícil de alcançar até ao final da Segunda Guerra Mundial.

Ao celebrarmos os 80 anos de sufrágio feminino em França, é fundamental reconhecer o legado duradouro do movimento sufragista em toda a Europa.