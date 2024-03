Desde os negócios da joalharia ao desporto e às indústrias da tecnologia e da ciência, as mulheres desempenham um papel ativo na definição do futuro do Qatar.

Neste episódio, a equipa de Qatar 365 continua a celebrar as mulheres no Qatar. Laila Humairah encontrou-se com designers cataris de sucesso na 20ª edição da Exposição de Joalharia e Relógios de Doha.

Reem Al Shamari é proprietária da WITR Jewelry e utiliza metais preciosos para criar peças únicas baseadas em impressões visuais individuais. A DJWE 2024 deu às mulheres empresárias cataris, como Sameera Al Mulla, uma plataforma para brilhar. Com a sua marca Hessa Jewels, o seu objetivo é encapsular a essência e a beleza das mulheres árabes.

A Web Summit, que se realizou pela primeira vez na região de Mena, deu ao Qatar 365 a oportunidade de se encontrar com mulheres que lideram a indústria tecnológica e de startups em rápido crescimento. Katherine Maher, CEO e membro do Conselho de Administração da Web Summit, fez uma visita guiada a Aadel Haleem. Partilhou a sua visão sobre a forma como as mulheres estão a envolver-se mais na tecnologia, como empresárias, engenheiras ou tecnólogas.

No mundo do desporto também se pode encontrar uma multiplicidade de mulheres inspiradoras. A esgrimista olímpica Ibtihaj Muhammad afirmou a Aadel Haleem que atuar ao mais alto nível é o seu maior sucesso. E Ibtihaj espera que a sua história inspire todas as raparigas e mulheres do mundo.

Paulette Fortez Sanchez é a Diretora de Programas e Operações da Generation Amazing. Paulette afirmou a Aadel que este tipo de iniciativa é vital para que as jovens tenham um modelo a seguir. A organização capacita os jovens através do desporto e da educação, como legado do Campeonato do Mundo de Futebol FIFA Qatar 2022.