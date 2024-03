Os preconceitos de género contra as mulheres podem assumir múltiplas formas e continuam a existir em todo o mundo. Algumas mulheres estão a assumir a liderança da mudança para inspirar outras, mas há muito mais progressos a realizar.

Desde 1975, o dia 8 de março é celebrado como o Dia Internacional da Mulher das Nações Unidas.

Este dia é dedicado ao progresso das mulheres enquanto líderes e agentes de mudança em todos os sectores e em todas as áreas. As organizações estão a identificar áreas em que as disparidades salariais entre homens e mulheres podem ser colmatadas, e em que os preconceitos e a discriminação podem ser eliminados, de forma a criar mais inclusão, o que se enquadra no tema deste ano, "Investir nas mulheres: Acelerar o progresso".

O apresentador do The Exchange, Guy Shone, falou com duas mulheres de sectores diferentes que estão a liderar a mudança. Katherine Maher, CEO da Web Summit, uma conferência internacional anual sobre tecnologia, e nova CEO da NPR, teve um enorme impacto nas mulheres no sector tecnológico. A Dra. Shaheena Janjuha-Jivraj é professora associada na HEC Paris, no Qatar, especialista em inovação, liderança e diversidade, e autora premiada, cujo trabalho se centra na inspiração e capacitação da próxima geração de mulheres.