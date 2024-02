Presidente do Banco Europeu de Investimento: "investimos 49 mil milhões na transição ecológica"

"No ano passado, investimos 49 mil milhões de euros na transição ecológica", disse à euronews, a nova presidente do Banco Europeu de Investimento, a antiga ministra espanhola Nadia Calviño.

O Banco Europeu de Investimento, maior credor multilateral do mundo, disponibiliza fundos para projetos ecológicos mas não para investimentos em combustíveis fósseis, financia a reconstrução da Ucrânia e apoia a inovação e a competitividade na Europa.

Euronews: “Começou o seu mandato de seis anos há poucas semanas e já tem muito em que pensar. Para começar, gostaria de referir uma prioridade: a reconstrução da Ucrânia. Obviamente, é uma tarefa monumental que exige um forte empenho europeu. Como é que isso vai ser gerido? Como é que se financiam projetos que ainda podem ser destruídos pela guerra?"

O apoio do Banco Europeu de Investimento à Ucrânia

Nadia Calviño, presidente do Banco Europeu de Investimento: "O banco tem estado ativo na Ucrânia há muito tempo. Desde que a guerra começou, já investimos 2 mil milhões de euros na Ucrânia. É uma óptima notícia o facto de, na semana passada, os líderes terem concordado em reforçar o mecanismo de apoio à Ucrânia. Isso também vai dar mais garantias e mais poder ao Grupo do Banco Europeu de Investimento para continuar a apoiar a Ucrânia e investir na reconstrução quando a guerra acabar, o mais rapidamente possível, espero".

Euronews: O Banco europeu de investimento é conhecido por muitas pessoas como o "Banco Verde". Fale-nos um pouco sobre os projetos, as indústrias, os números. Os investidores ainda estão entusiasmados?"

Nadia Calviño, presidente do Banco Europeu de Investimento: “Sem dúvida. No ano passado investimos 49 mil milhões de euros na transição ecológica. Por isso, penso que é muito bom. E é uma boa descrição do banco chamar-nos o Banco do Clima. Consolidámos a nossa marca e estamos a financiar todo o ciclo. Este ciclo tem a ver com a transição ecológica, desde a I&D e a implantação de tecnologias disruptivas até ao reforço da rede. Além disso, a descarbonização da indústria pesada, a eficiência energética, as tecnologias zero emissões. Penso que esta é a forma correta de apoiar a transição".

Euronews: "Os grandes fabricantes de automóveis estão a atrasar o lançamento de novos modelos elétricos, os agricultores protestam contra os regulamentos ambientais e os populistas ignoram a política climática. Isso constitui um perigo real para o Pacto Ecológico?"

Nadia Calviño, presidente do Banco Europeu de Investimento: “Estamos numa fase de transição e as mudanças são perturbadoras e impõem custos. É por isso que o sector público, os políticos, mas também as instituições públicas, como o Grupo do Banco Europeu de Investimento, têm de acompanhar estes setores. Temos de apoiar o sector agrícola na realização dos investimentos necessários. Precisamos de apoiar a indústria pesada a fazer estes ajustamentos. É preciso os cidadãos tenham acesso a tecnologias sustentáveis a preços acessíveis. E é nosso dever explicar as coisas e acompanhar as nossas economias e sociedades, para colmatar o défice de investimento e garantir que aproveitamos as oportunidades desta dupla transição ecológica e digital".

Reduzir o risco para as empresas

Euronews: O relatório de investimento do Banco Europeu de Investimento mostra que as empresas europeias aumentaram os investimentos em domínios como a inovação, a eficiência energética e a diversificação da cadeia de abastecimento. É um facto positivo. No entanto, o relatório também alerta para o facto de existir o risco de a Europa empresarial ficar dividida. O que é que está em causa?"

Nadia Calviño, presidente do Banco Europeu de Investimento: “É evidente que as empresas têm de pensar duas vezes antes de realizarem alguns dos investimentos necessários. Existe uma incerteza muito elevada, uma tensão geopolítica que também está a limitar o apetite de risco das empresas. É por isso que o BEI tem um papel importante na redução do risco dos investimentos. Quando investimos em hidrogénio verde ou numa fábrica de baterias circulares, estamos realmente a tornar esse projeto possível porque trazemos connosco outros investidores públicos, mas também investidores privados que vêem o papel do banco como um elemento muito importante de redução do risco, mas também de análise técnica. Até certo ponto, nós garantimos que o projeto é viável. Trata-se de um bom projeto, que está a mobilizar o investimento privado".

Euronews: "Mencionou as tensões geopolíticas. Muitas pessoas em Bruxelas e nas capitais europeias receiam o regresso de Donald Trump à Casa Branca. É o seu caso?"

O impacto das eleições presidenciais nos Estados Unidos

Nadia Calviño, presidente do Banco Europeu de Investimento: "2024 é um ano importante, na medida em que milhares de milhões de cidadãos de todo o mundo vão às urnas, vão votar e decidir que futuro querem para as suas vidas e para os seus filhos, incluindo a UE. As eleições europeias estão a chegar, e todas estas eleições terão certamente um grande impacto nos nossos destinos. Mas, acima de tudo, penso que as eleições europeias devem conduzir a uma forte unidade dos europeus e a um compromisso sólido de permanecerem juntos e de responderem juntos, unidos e de forma determinada aos desafios. Esse tem demonstrado ser, ao longo da história, o caminho certo a seguir".

Euronews: "Já que abordou elegantemente as eleições europeias, não está preocupada com o resultado das eleições presidenciais nos Estados Unidos?"

Nadia Calviño, presidente do Banco Europeu de Investimento: "Como presidente do Banco Europeu de Investimento, prefiro manter-me afastada de quaisquer considerações políticas".

Euronews: "Uma política-chave em Bruxelas e na Europa é a competitividade. Gostaria de abordar uma boa e velha ambição política da UE, com uma longa vida útil: a união dos mercados de capitais. Há alguns dias, o Conselho e o Parlamento chegaram a acordo sobre uma revisão das regras relativas às infra-estruturas de mercado. Está confiante de que este processo poderá ficar concluído este ano?"

BEI quer avançar com a união dos mercados de capitais

Nadia Calviño, presidente do Banco Europeu de Investimento: “Essa é uma área em que trabalho há muitos anos. Tenho uma longa experiência em matéria de regulamentação financeira. E a União dos Mercados de Capitais era uma das nossas principais prioridades há 15 ou 10 anos. Por isso, espero sinceramente que, no próximo mandato, possamos dispor de um quadro jurídico atualizado nessa matéria. Mas, entretanto, como presidente do Grupo do Banco Europeu de Investimento, já lancei uma série de grupos de trabalho nesta Assembleia para ver como podemos ser pioneiros em alguns dos instrumentos financeiros que podem constituir os blocos de construção desta verdadeira união dos mercados de capitais".

Euronews: "Acabou de iniciar o seu mandato no Luxemburgo. Onde é que quer que a Europa esteja daqui a seis anos?"

Nadia Calviño, presidente do Banco Europeu de Investimento: "Essa é uma pergunta muito difícil de responder porque quem sabe o que pode acontecer nos próximos seis anos. Olhando para trás e pensando naquilo por que passámos, com a pandemia, a guerra, a inflação. Espero realmente que, daqui para a frente, sejamos capazes de responder de forma eficiente aos desafios que certamente vão aparecer. Espero que tenhamos restaurado a paz nas nossas fronteiras e que possamos, olhando para trás, pensar que este foi apenas um curto período em que tanta guerra e destruição rodearam a União. E espero que vejamos também uma economia e uma sociedade fortemente unidas, mais profundas e mais integradas na nossa União Europeia e, claro, prosperidade, bem-estar e felicidade para os nossos filhos e netos".