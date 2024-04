Cratera surge em rua de uma cidade romena

De Euronews com AP

As autoridades estão a estudar as causas da cratera que apareceu numa das principais ruas da cidade de Slănic Prahova, na Roménia.

As autoridades da cidade romena de Slănic Prahova estão perplexas com o que parece ser um buraco gigante que se abriu numa rua principal da cidade.

Até ao momento, não foram registados danos, mas a polícia e as autoridades civis continuam cautelosas e proibiram os residentes de regressarem às suas casas até segunda-feira.

Uma teoria que está a ser estudada é se o sal de uma mina subterrânea pode ter afetado as cavidades do solo. Os investigadores estão a trabalhar para determinar a causa.

Creche sofre danos

Uma creche na zona sofreu danos materiais. Várias fissuras surgiram nas paredes, mas as autoridades afirmam que as mesmas já lá estavam antes do surgimento da cratera.

O infantário estava encerrado, já que as crianças estão de férias de primavera e não estavam na creche naquele momento.