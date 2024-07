Temperaturas na Roménia atingem os 40°C à sombra

De Euronews

Na Ucrânia, a população tenta sobreviver ao calor extremo com constantes cortes de energia provocados por ataques de mísseis russos. Na Roménia, as temperaturas ultrapassaram os 40°C à sombra.

O mapa da Roménia voltou a ficar vermelho devido às temperaturas de mais de 40 graus Celsius à sombra.

O ar está sufocante mesmo nas zonas para onde os romenos tinham fugido em busca de um pouco de frescura. E o código vermelho emitido pelos meteorologistas foi prolongado até quarta-feira. O calor está a fazer com que as populações recorram aos serviços de emergência, os camiões de mercadorias estão a parar e os comboios circulam a uma velocidade reduzida.

A onda de calor está também a afetar o sistema energético do país. A produção não está a acompanhar o consumo e os apagões são cada vez mais frequentes.

Também na Ucrânia, as altas temperaturas estão a fazer sofrer os habitantes locais que não têm possibilidade de ficar em casa durante o calor extremo. Embora as autoridades de saúde aconselhem que a população se resguarde do calor em locais mais abrigados, este conselho é impraticável no país.

Os ataques de mísseis russos destruíram grande parte da capacidade de produção de eletricidade, impedindo a utilização de aparelhos de ar condicionado.

"Nem todos os locais têm ar condicionado, por isso não é possível encontrar um sítio dentro de casa para nos refrescarmos, pelo que tentamos passar mais tempo na natureza, onde há condições naturais para nos escondermos do calor. Mas adaptamo-nos a tudo, acho que tudo vai correr bem na Ucrânia, tudo vai correr bem, acho que este não é o maior problema para nós agora e vamos sobreviver. Desfrutamos do que temos", explica Svitlana, residente em Kiev.

"Bebemos mais água, saímos mais, porque o apartamento é muito mais quente e queremos ir para a rua, para a natureza", acrescenta Halyna Vyaltseva, habitante de Chernivtsi.

Os cafés e as grandes empresas enfrentam problemas maiores. É quase insuportável ficar dentro das cozinhas durante o calor, que só são arrefecidas por pequenas ventoinhas.

"Mesmo com o facto de termos mudado o nosso gerador para um mais potente, estamos a trabalhar com cerca de 60 por cento da capacidade. Os aparelhos de ar condicionado não funcionam. Está calor na cozinha, especialmente a esta temperatura", diz Oksana Bedriy, proprietária do café Svit Kavy.

No entanto, as previsões meteorológicas apontam para uma descida das temperaturas nos próximos dias.

Na Macedónia do Norte, as autoridades lutam para apagar os incêndios florestais na montanha Serta, na região de Negotino.

No domingo, de acordo com o Centro de Gestão de Crises (CMC), estavam ativos sete incêndios florestais em todo o país. No terreno, dezenas de bombeiros e mais de uma centena de soldados, apoiados por helicópteros e aviões de combate a incêndios, tentam combater os fogos.

"É importante referir que há 32 bombeiros, sendo que oito são voluntários destacados para o local apoiados por pessoas das "Matas Nacionais", uma dúzia do clube de caça local. 103 soldados do nosso exército, bem como 30 membros dos serviços especiais da polícia estão a postos para uma intervenção rápida. Todos eles têm como objetivo apoiar os aviões, uma vez que não é possível apagar o fogo sem o apoio de terra. O terreno é extremamente difícil", explica Stojanche Angelov, Diretor do Centro Nacional de Gestão de Crises.