De Ilaria Federico, Mario Bowden, Stéphane Hamalian

Apesar dos progressos realizados no desporto feminino, persistem desafios importantes, nomeadamente em termos de igualdade de remuneração, visibilidade e condições de formação.

Com o início do Campeonato do Mundo de Futebol Feminino da FIFA na semana passada, o futebol feminino ganhou uma atenção considerável, especialmente na Europa. Mas apesar dos progressos realizados no desporto feminino, continuam a existir grandes desafios, nomeadamente em termos de igualdade de remuneração, visibilidade e condições de formação.

"A Comissão Europeia está a acompanhar de perto a situação", explica Ligia Nobrega, analista sénior do Instituto Europeu para a Igualdade de Género (EIGE). Em 2018, o instituto foi encarregado pelo Conselho da Europa de recolher dados sobre a igualdade de género e o desporto nos Estados-Membros da União Europeia (UE) e de verificar se os países estão a aplicar a política de quotas estabelecida em 2022.

De acordo com esta política, até meados de 2026, pelo menos 40% dos lugaresnão executivos nos conselhos de administração devem ser ocupados por mulheres, bem como pelo menos 33% dos lugares executivos e não executivos. Isto significa mulheres presidentes, vice-presidentes, membros e dirigentes das confederações desportivas europeias. “Tentámos seguir e monitorizar esta iniciativa e verificámos que os países que implementaram quotas estão a alcançar uma representação mais equilibrada dos sexos mais rapidamente do que os países que não o fizeram(...).” "Mas ainda estamos longe de ter 40% de mulheres representadas nestas organizações", acrescenta.

Igualdade de remuneração, um jogo ainda por ganhar

Apesar dos progressos consideráveis, a igualdade de remuneração continua a ser um desafio importante no desporto feminino. Ao contrário da equipa de futebol dos Estados Unidos- que, através da sua luta pela paridade, conseguiu obter um acordo coletivo que garante a igualdade de remuneração entre os jogadores masculinos e femininos da equipa nacional - muitas federações internacionais continuam a não oferecer uma remuneração justa às suas atletas.

Embora se tenham registado algumas melhorias, os salários das mulheres continuam a ser significativamente inferiores aos dos homens.

"Temos enormes desigualdades salariais. Se vos disser, por exemplo, que o salário médio de uma jogadora da Women's National Basketball Association é 110 vezes inferior ao de um colega da NBA, isso dá-vos uma ideia das desigualdades existentes", comenta Julian Jappert, diretor do Think Tank Sport et Citoyenneté.

Numa iniciativa destinada a colmatar as disparidades salariais, a FIFA anunciou um aumento de 300% nos bónus para o Campeonato do Mundo de Futebol Feminino de 2023, elevando o total para 135 milhões de euros. Embora se trate de um passo positivo, continua a existir uma diferença significativa entre os bónus atribuídos a homens e mulheres nos grandes torneios. Com efeito, no último Campeonato do Mundo de Futebol Masculino de 2022, a FIFA atribuiu cerca de 400 milhões de euros em prémios de desempenho às federações das equipas participantes.

De acordo com um relatório recente da FIFPRO (Federação Internacional das Associações de Futebolistas Profissionais) sobre as condições de qualificação das jogadoras no Campeonato do Mundo, entre as que participaram no Mundial de 2023, só 40% se consideravam futebolistas profissionais. 35% afirmaram ser amadoras, 16% disseram ser semiprofissionais e 9% não tinham a certeza do seu estatuto.

"Das 362 jogadoras inquiridas em seis continentes do mundo que participaram nas eliminatórias do Campeonato do Mundo de 2023, verificaram-se enormes disparidades nos seus salários", explica Alex Culvin, Diretor de Estratégia e Investigação do Futebol Feminino na FIFPRO. "29% das jogadoras não receberam qualquer remuneração por esta competição. Isto significa que 66% das jogadoras tiveram de tirar uma licença sem vencimento, ou seja, uma interrupção das suas outras atividades profissionais, para poderem participar nas eliminatórias do Campeonato do Mundo", acrescenta.

Relatório da FIFPRO sobre as condições de qualificação das jogadoras para o Campeonato do Mundo de Futebol Feminino de 2023 Euronews

Mélissa Plaza, ex-jogadora da seleção francesa e atualmente psicóloga desportiva, faz eco destes números:”para todas as equipas que disputam a D1, estamos a falar de um salário médio mensal entre 1 300 e 1 600 euros brutos.(_...) "Quando se está muito abaixo dos 1300 euros brutos por mês, isso significa uma coisa, significa que não se é profissional, que não se está a ser pago exclusivamente para jogar futebol e que é preciso ter um trabalho à parte", explica.

A formação das mulheres: um campo cheio de obstáculos

Segundo Mélissa Plaza, as condições de formação das jogadoras de futebol são problemáticas e insuficientes em comparação com a preparação dos seus homólogos masculinos: “muitas vezes, apanhamos os restos que sobram dos homens. Todo o equipamento que sobra dos homens e que é demasiado grande ou demasiado pequeno, por exemplo, é o que apanhamos. Tenho amigas que jogavam no FC Nantes há pouco tempo e costumavam recolher as meias tamanho 43 que sobravam dos homens. E é óbvio que um tamanho 43 quando se calça o 38 não faz sentido. Muitas vezes, eram obrigadas a comprar as suas próprias meias, no seu próprio tamanho."

E acrescenta: “hoje em dia, quando se é jogadora de futebol, quando se joga na D1, é frequente encontrarmo-nos em situações em que nos encontramos com o último horário deixado livre pelos homens para treinar, ou seja, o horário das 20h00 / 22h00....”

Estes obstáculos são confirmados pelos dados recolhidos pela FIFPRO:

"Recebemos relatos de jogadoras insatisfeitas que consideram que cada confederação deve melhorar significativamente as suas infraestruturas, os campos de treino, os alojamentos, os transportes nas deslocações, bem como o vestuário e o calçado", explica Alex Culvin. O que os dados nos dizem, e o que ouvimos repetidamente das jogadoras, é que elas não são tratadas ou valorizadas como deveriam, nem pelo seu clube nem pela sua federação, e que muitas vezes têm acesso insuficiente e aleatório a infraestruturas e instalações.

Do campo para os ecrãs: em busca de popularidade

Os meios de comunicação social desempenham um papel fundamental na perpetuação destas desigualdades, dando frequentemente uma cobertura insuficiente aos eventos desportivos das mulheres em comparação com os dos seus homólogos masculinos. Uma maior visibilidade do desporto feminino tem o potencial de inspirar as gerações futuras a praticar este desporto. A maior afluência de público aos jogos da Superliga Feminina (WSL), com clubes como o Arsenal Women a ultrapassar a afluência de público das equipas masculinas, é prova do crescente interesse e empenho dos adeptos. Esta visibilidade desempenha um papel essencial na popularidade destes desportos.

Como confirma Julian Jappert: “existem enormes desigualdades entre a transmissão do desporto feminino e do desporto masculino, apesar de os estudos mostrarem que os telespetadores estão interessados e que, quando os canais finalmente transmitem e assumem este risco financeiro e também em termos de audiências, obtêm resultados."

Mas a popularidade de um desporto constrói-se desde a infância, segundo Cécile Locatelli, antiga jogadora de futebol que é agora treinadora: “os clubes têm de fazer um esforço para colocar pessoas competentes no lugar certo para poderem motivar e trazer estas jovens para o desporto.

Stefan Bergh, presidente da organização não-governamental ENGSO, que representa os jovens europeus para promover diretrizes para o desporto infantil e juvenil, está otimista: “o que constatei nos últimos quatro ou mesmo seis anos é que há expectativas cada vez maiores também a nível local, por parte de cada indivíduo que pratica desporto", explica o analista. "Não vemos apenas mulheres, mas também muitos jovens que se exprimem sobre as questões de género de uma forma que não víamos há dez anos atrás."

De acordo com o presidente da ENGSO, os responsáveis devem sensibilizar a sociedade para as questões de género: “as pessoas em posições de liderança como eu, enquanto presidente da ENGSO e também secretário-geral da Confederação Sueca do Desporto, devem dar o exemplo em termos de alcançar a paridade de género, mas também em termos de garantir que o financiamento é igual entre homens e mulheres."

Mais sexismo

O sexismo no desporto feminino é um problema persistente que impede o progresso e a igualdade das mulheres atletas. Apesar de alguns progressos no reconhecimento e na visibilidade do desporto feminino, os preconceitos e os estereótipos de género continuam a ter uma influência negativa na perceção das mulheres no desporto. Os comentários sexistas e as críticas injustificadas ao desempenho das mulheres atletas persistem, contribuindo para desvalorizar os seus feitos e talentos.

Um exemplo recente de Itália ilustra o problema.

Durante a transmissão de uma prova de mergulho feminino nos Campeonatos Mundiais de Natação, que se realizaram de 23 a 30 de julho em Fukuoka, no Japão, dois comentadores desportivos, Lorenzo Leonarduzzi e Massimiliano Mazzucchi, fizeram comentários degradantes e inapropriados sobre o aspeto físico das mergulhadoras, em direto no canal público nacional RAI:

“As holandesas são gordas, como o nosso Vittorioso", "São grandes, não são?", "Mas na cama são todas iguais", "Esta chama-se Harper, é harpista, como é que se toca harpa? Tocas...?", "Tocas?", "Beliscas". Estes comentários degradantes provocaram uma onda de indignação entre os telespetadores e à suspensão dos dois jornalistas.

Mélissa Plaza conta como também ela testemunhou episódios de violência sexista no seio da sua equipa:”testemunhei a misoginia dominante neste ambiente. Ao intervalo, "só" estávamos a ganhar 3-0. O treinador está muito descontente com o resultado e acaba por ameaçar claramente violar-nos". Vou através de vocês, uma a uma."