Zelenskyy faz visita inesperada às Filipinas para promover Cimeira de Paz

Zelenskyy deu indicações de que o chefe de estado filipino aceitou o convite para a Cimeira de Paz, mas não se sabe se Ferdinand Marcos estará na Suíça. Presidente das Filipinas expressou ao homólogo ucraniano todo o apoio possível para solucionar o conflito entre a Rússia e a Ucrânia.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy fez uma viagem inesperada às Filipinas, onde instou os líderes do país asiático a participarem na Cimeira de Paz, de 15 e 16 de junho, organizada pela Suíça.

Zelenskyy parece ter indicado que o presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., aceitou o seu convite para a cimeira, mas não se sabe se Marcos estará presencialmente no evento.

A viagem do presidente ucraniano a Manila não foi anunciada oficialmente pelo seu gabinete nem pelas autoridades filipinas. Zelenskyy reuniu-se com o homólogo, Ferdinand Marcos, que expressou todo o apoio possível para resolver o conflito no país europeu, informou a televisão filipina ABS-CBN.

“Continuamos a fazer tudo o que está ao nosso alcance para promover a paz e pôr fim aos combates”, disse Marcos.

O presidente ucraniano chegou à capital Manila sob forte segurança e foi recebido com honras militares.

“Estou grato às Filipinas por apoiarem a soberania e a integridade territorial da Ucrânia, pela sua posição clara relativamente à agressão russa contra o nosso país e por apoiarem resoluções importantes da ONU”, escreveu Zelesnkyy na rede social X, após o encontro com Marcos no palácio presidencial.

O líder ucraniano adiantou que a Ucrânia planeia abrir uma embaixada em Manila este ano "para reforçar a cooperação bilateral".

No domingo, em Singapura, durante um fórum de Defesa, Zelenskyy acusou a China de estar a ajudar a Rússia a tentar boicotar a Cimeira de Paz deste mês, tentando convencer outros líderes mundiais a não marcarem presença na Suíça.