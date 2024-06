De Euronews com AP

O presidente da Ucrânia afirmou que é apenas uma questão de tempo até que os aliados ocidentais permitam que as suas forças ataquem alvos dentro da Rússia com as armas que forneceram. Zelenskyy queixou-se que a Rússia leva vantagem tática na forma como combate, dizendo que “não é normal”.

PUBLICIDADE

Os comentários surgem um dia depois de oficiais da Casa Branca terem indicado, de forma não oficial, que a administração Biden estava preparada para permitir que a Ucrânia utilizasse armamento americano para atacar dentro da Rússia, mas apenas para defender a região norte de Kharkiv.

O presidente da Ucrânia afirmou que é apenas uma questão de tempo até que os aliados ocidentais autorizem as suas forças a atacar alvos dentro da Rússia com as armas que forneceram.

Volodymyr Zelenskyy discursou na Cimeira Nórdica de Estocolmo e queixou-se aos delegados de que a Rússia tinha uma vantagem tática, dizendo que “a forma como eles atacam e nós não podemos... isto não é normal”, referindo-se aos ataques russos em território ucraniano.

“Penso que a utilização de qualquer arma, de qualquer tipo de arma ocidental, no território da Rússia é uma questão de tempo. Penso que sim. Caso contrário, não é justo, uma vez que eles podem permanecer no seu território e, através da linha de fronteira, atacar-nos e matar, como está a acontecer agora", afirmou.

Os seus comentários surgem um dia depois de dois oficiais anónimos dos EUA terem dito à AP que a administração Biden estava preparada para permitir que a Ucrânia utilizasse armamento americano para atacar dentro da Rússia, mas apenas para defender a região norte de Kharkiv.

Os responsáveis salientaram, no entanto, que a política da Casa Branca, segundo a qual as armas americanas não devem ser utilizadas para atingir a Rússia, permanece inalterada.

Em Praga, o Secretário de Estado norte-americano Antony Blinken afirmou que o que está em jogo para a Ucrânia não podia ser mais importante.

“Sabemos que, se a agressão russa for permitida impunemente na Ucrânia, não se ficará pela Ucrânia. E outros aspirantes a agressores noutras partes do mundo tomarão nota e considerarão a possibilidade de prosseguir com as suas próprias agressões", afirmou.

Esta modesta mudança de posição em Washington foi repetida na sexta-feira pela Alemanha, o segundo maior fornecedor de armas da Ucrânia, a seguir aos Estados Unidos.

Falando à imprensa em Berlim, o vice-porta-voz do governo, Wolfgang Büchner, disse que a Ucrânia pode agora usar armas fornecidas pela Alemanha para atingir a Rússia, mas apenas para defender Kharkiv.

“Acordámos com a Ucrânia que as armas que fornecemos serão utilizadas em conformidade com o direito internacional. Juntamente com os nossos aliados mais próximos e em estreito diálogo com o governo ucraniano, estamos a adaptar continuamente o nosso apoio à evolução da guerra", afirmou.

“Nas últimas semanas, a Rússia preparou, coordenou e levou a cabo ataques a partir de posições na zona de Kharkiv, em especial a partir da região fronteiriça russa diretamente adjacente. Juntos, estamos convencidos de que a Ucrânia tem o direito, ao abrigo do direito internacional, de se defender contra estes ataques”.

Os apelos para que a Ucrânia seja autorizada a atacar o território russo também foram ouvidos na Cimeira Informal da NATO, em Praga.

Os ministros estavam a discutir o futuro e a segurança da aliança militar e a forma como esta poderia contribuir para a defesa da Ucrânia até que esta recebesse garantias de segurança credíveis.

“A NATO deve adotar uma abordagem a mais longo prazo em relação à segurança da Ucrânia. A Ucrânia não pode lutar contra a Rússia com uma mão atada atrás das costas. A Ucrânia tem de ser capaz de lutar contra a invasão bárbara da Rússia, mesmo em território russo. Estou convencido de que a única garantia a longo prazo contra o imperialismo russo é a adesão à NATO", afirmou o Ministro dos Negócios Estrangeiros checo, Jan Lipavský.

Entretanto, na sexta-feira, a Ucrânia e a Rússia efetuaram uma troca de prisioneiros de guerra, a primeira em quatro meses.

150 militares - 75 de cada lado - foram trocados na região fronteiriça ucraniana de Sumy, num acordo mediado pelos Emirados Árabes Unidos.

No início do dia, no mesmo local, as duas partes também trocaram os corpos dos soldados mortos, tendo a Ucrânia devolvido 212 corpos e a Rússia 45.

PUBLICIDADE

As partes beligerantes só se encontram quando trocam os seus mortos e prisioneiros de guerra, o que exige uma preparação e diplomacia consideráveis.

Vitalii Matviienko, funcionário dos serviços ucranianos de prisioneiros de guerra, disse que havia dias em que as trocas não se realizavam porque a Rússia cancelava à última hora.

“É muito difícil negociar e falar com o lado russo”, afirmou.

As duas partes têm trocado culpas pelo que dizem ser um abrandamento das trocas.