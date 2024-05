Rússia tenta penetrar defesas ucranianas na região de Kharkiv

De Euronews

Russos tentam criar uma zona-tampão na fronteira, para evitar futuros ataques ucranoanos em cidades fronteiriças como Belgorod.

A Ucrânia enviou reforços para a região de Kharkiv, no leste do país, para contrariar uma ofensiva russa que tenta quebrar as defesas ucranianas nesta zona, segundo informaram as autoridades. Segundo o governador da região, as tropas russas atacaram durante a noite a cidade de Vovchansk, apenas a cinco quilómetros da fronteira russa, usando bombas aéreas guiadas, artilharia, rockets, tanques e morteiros. Os ataques fizeram pelo menos um morto entre os civis, e cinco feridos. Cerca de três mil pessoas tiveram de ser retiradas.

Depois deste ataque, ao início da manhã, as tropas russas tentaram penetrar as defesas ucranianas, um ataque que o exército de Kiev conseguiu repelir, segundo o ministério da Defesa da Ucrânia.

Esta pode ser, segundo os especialistas, uma tentativa dos russos de criar uma zona-tampão na fronteira, para impedir novos ataques ucranianos, como os que têm vindo a ser feitos na região fronteiriça russa de Belgorod.