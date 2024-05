Polónia quer estar pronta caso haja um ataque da Rússia e pede à UE para dar mais armas à Ucrânia

A guerra na Ucrânia e as incertezas sobre o financiamento da NATO pelos EUA reacenderam o debate sobre a capacidade da Europa para assegurar a sua própria defesa.

No dia 22 de abril, cerca de mil soldados de sete países europeus e dos Estados Unidos participaram num exercício defensivo da NATO, 80 quilómetros a sul do enclave russo de Kaliningrado.

O exercício tinha como objetivo testar a interoperabilidade das forças e faz parte da operação Steadfast Defender 2024, a maior série de manobras da Aliança Atlântica desde o fim da Guerra Fria.

"Em conformidade com o nosso plano regional, estamos a exercer a defesa do flanco oriental da Europa", disse à euronews o General Krzysztof Król, conselheiro do Chefe do Estado-Maior do Exército Polaco.

"Estamos a fazer tudo para preparar a nossa sociedade"

Seguimos a nossa viagem para norte, até ao posto fronteiriço de Goldap, situado a dois quilómetros do enclave russo de Kaliningrado, que está fechado desde o início da invasão russa da Ucrânia.

A proximidade das forças da NATO é um elemento tranquilizador mas os habitantes querem estar preparados para qualquer eventualidade.

Piotr Bartoszuk, diretor de uma escola secundária profissional em Goldap, mostrou-nos a sala de tiro virtual instalada na cave da escola.

A formação militar, subsidiada pelo Ministério da Defesa, passou a fazer parte do currículo este ano.

"Estamos a fazer tudo para preparar a nossa sociedade para se defender em caso de ataque", diz Bartoszuk. A lei da defesa civil que está a ser processada na Polónia exige que eduquemos as pessoas e que construamos abrigos e sistemas de alerta na Polónia. Quer se trate de um cenário de ficção científica em que Putin nos vai atacar ou não, é bom estarmos preparados", disse o diretor da escola polaca.

A Polónia é o maior contribuinte europeu de ajuda militar à Ucrânia e tem vindo a exortar os seus parceiros da UE a intensificarem o apoio à Ucrânia e a aumentarem os orçamentos de defesa.

Uma ameaça para todos os países europeus

"Nunca tivemos uma sensação tão grande de ameaça imediata. Se não pararmos esta guerra feroz que está a acontecer nas fronteiras da Polónia, da Lituânia, da Letónia e da Estónia, poderemos em breve enfrentar uma ameaça muito maior. E é uma ameaça para todos os países europeus", disse à euronews o vice-ministro polaco da Defesa, Cezary Tomczyk,

"A União Europeia é a maior economia do mundo, atualmente. Somos capazes de construir as capacidades que permitirão à Europa ser uma zona segura e não olhar para o mundo para o fazer", acrescentou o responsável.

Atualmente, 80% das aquisições de armas provêm de fora da Europa, 60% das quais dos Estados Unidos.

Em março último, a Comissão Europeia propôs uma nova estratégia destinada a reforçar a indústria de defesa da União Europeia.

As ambições da Europa são "demasiado modestas"

De acordo com o especialista em defesa Łukasz Maślanka, do Centro de Estudos Orientais de Varsóvia, as ambições da União Europeia são demasiado modestas e "perigosamente lentas" a concretizarem-se.

"Ouvimos da França. Itália, Alemanha, palavras sobre a defesa europeia. Mas essas palavras não são seguidas de atos", disse à euronews.

"Hoje, não nos parece provável que Putin comece outra guerra com um país da NATO. Mas quem sabe o que acontecerá daqui a dois anos? Não sabemos quem será o presidente dos Estados Unidos, ou se não haverá um governo populista num país europeu importante, o que poderia dificultar os esforços europeus para contrariar a agressão de Putin. Isto pode criar condições muito confortáveis para que ele prossiga a sua agressão na Europa", alertou o especialista.

Um sentimento partilhado por muitas pessoas na Polónia. Cada vez mais cidadãos se alistam nas Forças de Defesa Territorial polacas.

"O risco é muito sério porque a Ucrânia está a perder a guerra e o Ocidente não a está a ajudar suficientemente. O risco de uma invasão no nosso país é muito elevado", considerou Grzegorz Szczepański, um voluntário da Defesa Territorial Polaca.

"Há consciência da ameaça do "Grande Urso" do Leste que está a virar-se para nós. É por isso que a sociedade começou a preparar-se para o pior cenário possível", disse o cabo Przemysław Łuszczki, porta-voz da Brigada de Defesa Territorial de Varsóvia.

"Não queremos que a Rússia volte a conquistar a Europa. Seremos os primeiros a defendê-la", conclui Przemysław Łuszczki.