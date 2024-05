Rússia lança ataque maciço contra estruturas energéticas da Ucrânia

De Euronews

Durante a noite, mais de 50 mísseis de cruzeiro e drones explosivos foram lançados contra várias zonas da Ucrânia.

As forças russas desencadearam uma série de ataques, durante a noite, com mais de 50 mísseis de cruzeiro e drones explosivos lançados contra a rede elétrica da Ucrânia na madrugada desta quarta-feira, visando uma vasta área, naquilo a que o presidente Volodymyr Zelenskyy chamou um ataque "maciço". no mesmo dia em que o país celebra a derrota do nazismo na Segunda Guerra Mundial.

Zelenskyy assinalou o Dia da Vitória no X e disse que "há uma linha que os nazis russos não podem cruzar - a da coragem daqueles que se levantam contra o mal. Tal como o nazismo de Hitler, o de Putin quer que as fronteiras nunca acabem".

O bombardeamento atingiu alvos em sete regiões ucranianas, incluindo a área de Kiev e partes do sul e oeste, danificando casas e a rede ferroviária do país, segundo as autoridades. Três pessoas, incluindo uma menina de 8 anos, ficaram feridas.

Os residentes da zona central de Kherson, juntamente com voluntários, estão a limpar o rescaldo do bombardeamento da cidade pelos militares russos, que teve lugar na noite de terça-feira.

Em consequência do bombardeamento, Kherson sofreu um corte parcial de eletricidade e estão a ser efectuadas reparações. O ataque fez vários estragos nesta cidade do sul da Ucrânia, sobretudo no bairro de Korabelnyi.