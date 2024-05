Imagens de satélite sugerem que o tráfego na ponte diminuiu significativamente desde o ataque ucraniano no ano passado, o que implica que Moscovo pode estar a planear lançar um ataque à Ucrânia através de rotas terrestres alternativas.

PUBLICIDADE

De acordo com novas imagens de satélite, Moscovo parece ter passado a utilizar rotas terrestres no leste da Ucrânia ocupada para fornecer tropas ao seu exército, em vez de continuar a utilizar a ponte da Crimeia.

Capturadas pela empresa americana de tecnologia espacial Maxar e analisadas pela agência de inteligência ucraniana Molfar, as imagens mostram que a ponte tem muito pouco tráfego e pode não ser mais um alvo eficaz para as forças ucranianas desde seu último ataque em julho de 2023.

As imagens, partilhadas com o The Cube, sugerem que nenhum comboio de mercadorias com equipamento militar utilizou a ponte entre fevereiro e abril de 2024.

No entanto, um único comboio de mercadorias, com cerca de 55 vagões que transportavam tanques de combustível, passou pela ponte em fevereiro.

55 railers crossing the Crimean Bridge in February 2024 Maxar via Molfar

Os dados parecem sugerir que a Rússia está a reunir os seus recursos noutros locais.

De maio de 2023 a março de 2024, cerca de 1097 vagões de mercadorias foram vistos na estação de Taman, na região russa de Rostov, que faz fronteira com Donetsk e Luhansk na Ucrânia ocupada, de acordo com a análise de Molfar.

No entanto, sabe-se que 203 vagões de mercadorias atravessaram a ponte da Crimeia no mesmo período.

"Isto pode indicar uma relutância por parte da Rússia em transportar carga militar através da ponte após ataques anteriores e a utilização de rotas alternativas", disse Molfar.

Traffic in Taman, Rostov, Russia Maxar via Molfar

Traffic in Taman, Rostov, Russia Maxar via Molfar

A agência atribui a redução acentuada das travessias ao ataque da Ucrânia à ponte em julho de 2023, especificamente.

Kiev lançou drones marítimos que atingiram o seu desporto marítimo, danificando a secção rodoviária e ferroviária da ponte com a explosão.

Desde então, o tráfego foi retomado, mas com restrições: o chefe dos serviços de segurança ucranianos, Vasyl Maliuk, afirmou que costumavam passar diariamente 46 comboios que transportavam armas, mas que agora só passam cinco comboios de passageiros e mercadorias em geral.

A hesitação de Moscovo em utilizar a ponte corresponde a um aumento do tráfego de mercadorias entre Rostov e as regiões ocupadas da Ucrânia, segundo o Molfar.

A Rússia está a construir novas linhas ferroviárias para ligar Melitopol, Berdyansk e Mariupol à Crimeia e à Rússia.

É possível que estas novas rotas estejam a ser preparadas para uma ofensiva russa contra a Ucrânia em 2024, acrescentou Molfar.

Caso contrário, as forças russas poderiam utilizar alternativas à ponte da Crimeia, incluindo auto-estradas.

"Os próprios russos relatam condições rodoviárias de alta qualidade na rota através dos territórios ocupados para a Crimeia", disse Molfar.

Esta rota terrestre, que atravessa os territórios ocupados desde a região de Rostov até à Crimeia, é responsável por cerca de metade do transporte de carga de Moscovo na região.

A península da Crimeia foi ocupada e posteriormente anexada pela Rússia em 2014. Moscovo lançou a sua invasão em grande escala da Ucrânia oito anos mais tarde.

PUBLICIDADE

O Presidente Volodymyr Zelenskyy assegurou repetidamente que as forças ucranianas tencionam libertar a Crimeia na sua contraofensiva contra a Rússia, juntamente com as áreas ocupadas no leste do país que a Rússia controla efetivamente desde 2022.