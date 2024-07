França e Alemanha apanhadas por grandes redes de desinformação antes das eleições europeias

Um novo relatório afirma "com absoluta certeza" que houve uma grande tentativa coordenada nas redes sociais para divulgar narrativas pró-russas, anti-vacinas e anti-LGBT à medida que se aproximava a votação europeia de junho.

Um novo estudo revela que, antes das eleições para o Parlamento Europeu, em junho, várias contas inundaram as redes sociais de países da UE com desinformação, para além de promoverem o discurso político da extrema-direita francesa e alemã.

A Delegação Nacional Socialista e Democrática dos Países Baixos encomendou a analistas da consultora neerlandesa Trollrensics um estudo sobre as potenciais redes de desinformação que influenciam a opinião pública antes das eleições europeias.

A consultora efetuou investigações na Alemanha, França, Itália e Países Baixos, para além de uma investigação mais geral sobre palavras e hashtags em língua inglesa relacionadas com as eleições.

"Podemos concluir com absoluta certeza que uma grande rede coordenada de contas estava a influenciar o discurso público nas redes sociais em torno das eleições europeias na Alemanha e em França", diz o relatório.

"A Trollrensics encontrou uma rede de desinformação em Itália, mas não foi muito ativa a influenciar o discurso em torno das eleições europeias italianas", acrescentou. "Nos Países Baixos, não foram identificadas redes de desinformação".

A Trollrensics estudou 2,3 milhões de publicações de cerca de 500 mil contas nesses países e identificou 50 mil contas que difundiam narrativas falsas.

O estudo concluiu que a rede de desinformação na Alemanha era particularmente vasta.

Promoveu o partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD), o discurso anti-LGBT e a desinformação anti-vacinas.

"Esta é uma rede substancial, que exerce uma grande influência sobre o debate político no X na Alemanha, especificamente na língua alemã", refere o relatório.

A rede em França, por sua vez, tinha muito mais contas do que a rede alemã.

De acordo com a Trollrensics, pelo menos 20% das mensagens relacionadas com o político de extrema-direita Éric Zemmour provinham de contas da rede.

O impacto da campanha de desinformação nos debates políticos no X foi tão substancial que conseguiu fazer com que os tópicos se tornassem tendência apenas inundando as redes sociais com publicações, comentários e gostos, segundo o relatório.

A rede italiana era menos substancial, mas continuava a promover os políticos de direita e a atacar os de esquerda.

Continha muitas contas mais antigas, criadas entre 2011 e 2022, segundo a Trollrensics, o que significa que provavelmente já influenciava a Itália e espalhava narrativas pró-russas há muito tempo.

O relatório afirma, efetivamente, que as redes em França, Alemanha e Itália não foram criadas especificamente para influenciar as eleições europeias - muitas das contas foram criadas logo após o início da invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia, em 2022, e algumas eram ainda mais antigas.

Muitas delas seguem contas e funcionários do governo russo e comentadores populares de extrema-direita, como Dmitry Medvedev, Tucker Carlson e Eva Vlaardingerbroek.

O relatório refere que as redes em França e na Alemanha estão a expandir-se a um "ritmo incrível", com mais contas a serem criadas para amplificar as que já fazem parte da rede.

Para o futuro, a Trollrensics recomenda uma investigação mais aprofundada de redes semelhantes noutros países europeus, para além de se concentrar em potenciais campanhas de desinformação no TikTok e noutras plataformas sociais.

Como é habitual, é fundamental estar atento à origem dos conteúdos das redes sociais que partilhamos e estar atento a estas redes de desinformação.