Operação Overload: Rússia está a inundar redações com conteúdos falsos para sobrecarregar os jornalistas

Um novo relatório revela que o esquema também procura amplificar certas narrativas falsas, fazendo com que os repórteres publiquem os seus desmentidos e os partilhem por toda a parte.

PUBLICIDADE

Agentes pró-russos estão a bombardear propositadamente os jornalistas com notícias falsas, num esforço para dispersar os recursos de verificação e amplificar o alcance da desinformação, de acordo com um novo estudo.

Denominada "Operação Overload" pela empresa finlandesa de software e metodologias Check First, que publicou o relatório, o esquema em curso envolve intervenientes pró-russos anónimos que contactam jornalistas numa campanha coordenada para que verifiquem notícias suspeitas de serem falsas.

O estratagema baseia-se no princípio simples de que "toda a publicidade é boa publicidade".

Os pedidos de verificação visam geralmente a Ucrânia, a França e a Alemanha, e assumem a forma de mensagens de correio eletrónico e menções nas redes sociais.

Até agora, a "Operação Overload" visou mais de 800 organizações noticiosas na Europa e noutros países, assoberbando-as com cerca de 2.400 tweets e mais de 200 e-mails.

O Telegram também desempenhou um papel significativo, com a maioria das ligações enviadas aos jornalistas a levá-los para esta aplicação de troca mensagens.

A Check First descobriu que, nos últimos meses, foram publicadas mais de 250 verificações de factos que mencionam as falsas narrativas criadas para a Operação Overload.

Por exemplo, o remetente de uma mensagem eletrónica citada no relatório faz-se passar por um cidadão preocupado que supostamente viu afirmações suspeitas nos meios de comunicação social russos e pede aos jornalistas que dêem uma vista de olhos.

Noutra, o autor deixa claro que quer que qualquer verificação de factos seja amplamente partilhada para que possa ser vista pelo maior número possível de pessoas.

Isto prova o objetivo da Operação Overload de chegar a um público mais vasto, quer a história seja desmascarada ou não, segundo a Check First.

Promover a "agenda militar" do Kremlin

Os agentes pró-russos usam o que a Check First chama de "amálgama de conteúdo", em que misturam diferentes tipos de conteúdo para criar uma história credível e com várias camadas.

Ao serem inundados com tanta informação, cria-se um falso sentido de urgência entre os jornalistas, o que conduz ao sucesso do esquema.

"A operação serve tanto para fins de propaganda interna como de FIMI [interferência estrangeira e manipulação de informação]", afirma a Check First. "Embora o nosso relatório se concentre principalmente neste último, é essencial reconhecer que o conteúdo considerado falso tem origem em plataformas de redes sociais russas e se espalha em sites e blogues em língua russa, incluindo meios de comunicação social estatais, com o objetivo manifesto de promover a agenda militar do Kremlin para o público local.

Muitas das notícias falsas assumem a forma de vídeos e criam narrativas para desacreditar os refugiados ucranianos que vivem no Ocidente.

Este vídeo, por exemplo, usa os recursos da Euronews para espalhar a história de que um salão de beleza ucraniano na Polónia está a expor os clientes a picadas de mosquito para os ajudar a perder peso.

O vídeo falso usa a imagem da Euronews Check First

Uma pesquisa reversa de imagem mostra que as imagens foram retiradas de um vídeo do YouTube exibido em 2021, no qual uma mulher polaca é presa em Gdansk. Não tem nada a ver com a Ucrânia ou com os ucranianos.

Outro vídeo, erradamente atribuído à Euronews, utiliza imagens antigas do economista francês Philippe Aghion para falar do alegado agravamento da crise económica em França.

O que fazem agora os verificadores de factos?

Embora possa parecer que a eficácia das verificações de factos foi posta em causa, a Check First exorta os jornalistas a manterem-se vigilantes e a redobrarem os seus esforços para reprimir os conteúdos enganosos.

PUBLICIDADE

A empresa incentiva os jornalistas a verificarem a identidade de qualquer pessoa que envie as suas preocupações por e-mail ou redes sociais.

"Ao receber e-mails ou mensagens diretas, especialmente quando aludem à 'propaganda do Kremlin', desconfie de e-mails não solicitados e mensagens diretas que contenham links ou anexos relacionados com a Ucrânia, Rússia ou outros tópicos politicamente sensíveis", diz a Check First.

Os verificadores de factos são encorajados a colaborar entre os meios de comunicação social para identificarem padrões e potenciais esforços coordenados, aumentando a consciência e a resposta coletivas.

A Check First também sugere que os meios de comunicação social reforcem a formação em cibersegurança e as melhores práticas, como a comunicação de e-mails suspeitos.

"Forme a sua equipa para reconhecer a fusão de conteúdos, em que diferentes tipos de conteúdos manipulados são combinados para criar uma narrativa falsa mais convincente", afirma. "Isto inclui a compreensão da forma como vídeos, imagens e textos relacionados podem ser detetados em vários meios de comunicação duvidosos ou publicados por contas suspeitas nas redes sociais".