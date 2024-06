Painel de avaliação da política digital da Comissão Europeia: o que foi feito?

Quando Ursula von der Leyen assumiu o cargo de presidente da Comissão Europeia, em dezembro de 2019, foi incluída uma proposta de legislação sobre inteligência artificial no âmbito de um compromisso de apresentar soluções nos primeiros 100 dias do seu mandato.

A questão digital foi muito mais importante nos primeiros 100 dias. Agora que o mandato de Von der Leyen - possivelmente o primeiro - está a chegar ao fim, avaliamos o estado dos dossiês tecnológicos propostos nos últimos cinco anos.

Prioridades da política digital

De acordo com os dados recolhidos pelo Parlamento Europeu, dos 114 dossiers tecnológicos anunciados durante o mandato, cerca de 51 foram aprovados, cinco foram retirados e quatro foram congelados.

Estes dados não representam a totalidade dos dossiers digitais introduzidos pela Comissão, mas inserem-se no pacote "Uma Europa preparada para a era digital": um dos pilares das prioridades políticas da atual administração Von der Leyen.

Apresentada: proposta recebida pelo Parlamento Europeu; bloqueada: nenhuma atividade no dossier durante mais de 9 meses; perto da adoção: trílogos terminados.

De acordo com os dados do Parlamento, as prioridades digitais registaram a taxa mais baixa de adoção de textos propostos, com apenas 44% de aprovação. Em comparação, 45% dos 168 dossiers legislativos no âmbito do Pacto Ecológico foram adoptados e 49% das 143 propostas económicas foram aceites.

Margarethe Vestager, Vice-Presidente Executiva da Comissão Europeia para o Digital, disse à Euronews que os últimos cinco anos "mudaram profundamente a forma como abordamos a tecnologia".

"Durante anos, as plataformas foram deixadas à vontade para atuar como quisessem. Isso trouxe grandes oportunidades, mas também grandes riscos. As conversas fragmentaram-se em pequenos locais privados sem espaço para a contradição, as notícias falsas espalharam-se, as falsificações profundas causaram enormes danos à saúde mental dos jovens. [...] Com a nossa regulamentação digital, devolvemos às pessoas parte do controlo que perderam para as plataformas".

Que processos tecnológicos foram encerrados durante o mandato?

Foram feitos muitos progressos na Lei da IA: a Comissão começou por criar grupos de peritos para trabalhar em orientações éticas que acabaram por conduzir à adoção da Lei da IA. O primeiro livro de regras do mundo para restringir as tecnologias de aprendizagem automática foi aprovado pelo Parlamento em março, após horas de duras negociações. O texto entrará em vigor em agosto.

A Lei dos Serviços Digitais e a Lei dos Mercados Digitais visam responsabilizar as maiores plataformas online pelos seus conteúdos e tornar o sector digital mais justo e competitivo. A Comissão já iniciou numerosas investigações ao abrigo da DSA sobre o cumprimento das regras pelas plataformas tecnológicas. Entre elas, contam-se investigações sobre a proteção das crianças no TikTok e no Meta, bem como investigações sobre desinformação no X e no Facebook.

"Não foi fácil, porque houve muito lobbying, mas mantivemos a nossa posição e conseguimos fazer cumprir as nossas regras, onde os Estados Unidos estão a ter dificuldades", disse o Comissário para o Mercado Interno, Thierry Breton, à Euronews, acrescentando que está convencido de que "o nível certo para regular e ser eficaz contra os gigantes digitais é a Europa".

Para garantir o sucesso deste mandato, "é agora crucial implementar todos estes textos e coordená-los para avaliar a sua eficácia", disse à Euronews a deputada Stéphanie Yon-Courtin (França/Renew).

"O trabalho mais complexo está apenas a começar. Um dos principais constrangimentos são os recursos limitados, que não são adequados para responder aos desafios. Consequentemente, a Comissão Europeia poderá ter de estabelecer prioridades no seu trabalho, dando prioridade a algumas questões em detrimento de outras", acrescentou.

Com o DSA em vigor, o executivo da UE dispõe de mais instrumentos para obrigar as empresas a assumir a sua responsabilidade de eliminar a desinformação. Apesar da introdução de regras adicionais que afectam a transparência e o direcionamento da publicidade política, as organizações de verificação de factos mostraram-se céticas quanto à sua capacidade de ter impacto a tempo das eleições europeias de junho passado.

O grupo de lobby dos consumidores BEUC disse à Euronews que estava satisfeito com as ações da Comissão para proteger os consumidores nos últimos cinco anos através da regulamentação da IA, dos mercados online e dos produtos conectados. No entanto, gostaria de ver mais desenvolvimento. "As prioridades claras para o BEUC estão relacionadas com a atual verificação da adequação da justiça digital do direito do consumidor e com a melhoria da proteção das crianças em linha. Este [próximo] mandato deve também centrar-se na garantia de que os reguladores aplicam a legislação da UE rapidamente e com os recursos adequados", afirmou Maryant Fernandez Perez, diretora de política digital do BEUC.

O que é que o próximo mandato vai incluir?

Um dos dossiers que vai estar no prato da próxima comissão é a Lei das Redes Digitais, uma revisão planeada das regras das telecomunicações proposta por Breton para garantir a implantação de redes de alta capacidade. Quando foi apresentada pela primeira vez em 2023, a questão suscitou um debate muito aceso entre o sector das telecomunicações da UE, por um lado, e os serviços de streaming, por outro.

"Com a Comissão von der Leyen, o ecossistema europeu de conetividade foi colocado no topo da agenda política e reconhecido como estratégico para a competitividade e a resiliência", afirmou Alessandro Gropelli, diretor-geral adjunto da Associação Europeia dos Operadores de Redes de Telecomunicações (ETNO). "É agora crucial desenvolver políticas industriais concretas para apoiar um sector de conetividade mais forte: o tempo é essencial se quisermos prestar melhores serviços aos cidadãos da UE", acrescentou.

A Euronews teve acesso a uma fuga de informação sobre as regras da unidade digital da Comissão Europeia, que sugere que o trabalho será desenvolvido na área da cibersegurança, dos direitos de autor, da responsabilidade e do local de trabalho no âmbito da Lei da IA.

"O desafio para o próximo mandato será continuar a aplicar as nossas regras da forma mais rigorosa possível. Temos de ser resistentes às tentativas dos grupos de pressão e mantermo-nos firmes. Demonstrámos isso coletivamente nos últimos cinco anos e estou confiante nos próximos cinco", afirmou Breton.

Yon-Courtin disse que o foco agora deve ser a implementação. "A DSA e a DMA são dois textos fundamentais que devem ser bem aplicados antes de se considerar qualquer revisão. Os desafios são imensos e estão a evoluir rapidamente, como vemos com o desenvolvimento da IA generativa, mas agora temos as ferramentas para responder em tempo útil". Acrescentou ainda que é necessário fazer mais no domínio da computação em nuvem.

Nas próximas semanas, será claro até que ponto a continuidade nos cargos superiores do Parlamento e da Comissão permitirá que essa aplicação digital continue.