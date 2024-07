Os partidos apresentaram candidatos falsos nas eleições gerais no Reino Unido?

Nas redes sociais, correm rumores de que um candidato do partido populista de direita Reform, nas recentes eleições britânicas, não era real.

Uma fotografia de Mark Matlock, candidato a deputado pelo Reform UK no círculo eleitoral de Clapham e Brixton Hill, no sul de Londres, desencadeou uma onda de especulação sobre o facto de o partido de extrema-direita ter apresentado candidatos falsos às eleições.

A fotografia, que parece ter sido alterada digitalmente, deu origem a rumores de que Matlock não existia, o que levou a acusações mais graves de que o Reform tinha apresentado candidatos inexistentes também noutros lugares.

Estes rumores foram alimentados por outras alegações de que Matlock não tinha aparecido em nenhum evento e que os seus candidatos rivais nunca o tinham conhecido.

Também não compareceu na contagem dos votos quando os resultados das eleições foram anunciados na madrugada de 5 de julho.

Esta fotografia de Matlock fez com que os rumores se espalhassem rapidamente nas redes sociais Reform UK

Apesar de todas as alegações, não há provas reais de que o Reform UK tenha apresentado candidatos falsos ou inexistentes.

Vários órgãos de informação nacionais, como o The Guardian, a BBC e a Sky News, confirmaram a identidade de Matlock.

Matlock também apareceu na GB News alguns dias após a eleição para discutir as alegações.

Uma imagem da GB News que mostra Matlock ao lado da sua fotografia alterada GB News

Disse que a razão pela qual não tinha estado na contagem dos votos era porque estava com pneumonia, repetindo o que tinha dito no X antes de os resultados serem anunciados.

Quanto à sua foto, supostamente gerada por IA, Matlock disse ao The Guardian que a imagem tinha sido alterada para mudar a gravata e o fato, uma vez que não conseguiu chegar a tempo a um fotógrafo.

No final, Matlock ficou em quinto no seu lugar, com menos de 2.000 votos, enquanto Bell Ribeiro-Addy venceu pelo Partido Trabalhista, no poder, com mais de 24.000 votos.

Candidatos no papel

Embora nenhum dos candidatos do Reform pareça ser falso, a BBC relata que o partido teve dificuldades em encontrar candidatos e que, em alguns casos, teve de recrutar amigos e familiares de funcionários para se candidatarem.

Alguns deles acabaram por fazer muito pouca campanha, se é que a fizeram de todo.

Os chamados "candidatos no papel", que aparecem no boletim de voto mas não dão a cara, são um fenómeno comum nas eleições no Reino Unido.

Isto deve-se ao facto de os partidos políticos receberem mais de 22.000 libras (26.000 euros) por cada lugar conquistado e mais 45 libras por cada 200 votos obtidos.

Para além deste incentivo financeiro para apresentar candidatos em todos os círculos eleitorais, o Reform diz que isso aumenta a democracia, uma vez que dá ao maior número possível de pessoas no país a oportunidade de votar neles.

Tudo isto acontece depois de um candidato gerado por IA se ter candidatado às recentes eleições gerais no Reino Unido: Steve candidatou-se no círculo eleitoral de Brighton Pavillion, mas só obteve 179 votos.

O seu criador, Steve Endacott, disse que queria que o seu avatar estivesse presente na Câmara dos Comuns para combater a desilusão da população britânica com a política.

"Tentarei utilizar a tecnologia para me ligar diretamente às opiniões dos meus eleitores", afirmou na altura da eleição.

O Reino Unido não é alheio a candidatos eleitorais inovadores. Não é invulgar ver candidatos como o Elmo, o Conde Binface e o Barmy Brunch a disputar lugares ao lado de políticos mais típicos.

Infelizmente, o Reino Unido vai ter de esperar um pouco mais para que um deputado gerado por inteligência artificial entre nas Casas do Parlamento.