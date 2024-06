Partido que libertou a África do Sul do "apartheid" perdeu as eleições gerais 30 anos depois

De Euronews

Resultado histórico na África do Sul. O antigo partido de Nelson Mandela não governará sozinho pela primeira vez, desde o fim do apartheid.

Pela primeira vez desde o fim do sistema do apartheid, o partido do Congresso Nacional Africano (ANC) perdeu a sua maioria parlamentar na África do Sul.

Com quase 99% dos votos contados, o ANC, outrora dominante, obteve pouco mais de 40% nas eleições de quarta-feira, muito abaixo da maioria que detinha desde a famosa votação de 1994 que pôs fim ao apartheid e o levou ao poder sob a direção de Nelson Mandela.

Os resultados finais ainda não foram formalmente declarados pela comissão eleitoral independente que administrou as eleições.

Entretanto, os partidos da oposição saudaram o resultado como um ponto de viragem importante para um país que luta contra a pobreza profunda e a desigualdade.

O ANC manteve-se de certa forma o maior partido, mas terá agora de procurar um ou mais parceiros de coligação para permanecer no governo e reeleger o Presidente Cyril Ramaphosa para um segundo e último mandato.

O Parlamento elege o Presidente da África do Sul após as eleições nacionais.