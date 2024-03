Autocarro cai de uma ponte na África do Sul e mata 45 pessoas

De Euronews com AP

Um autocarro que transportava fiéis para um festival de Páscoa caiu de uma ponte numa passagem de montanha e incendiou-se na África do Sul, na quinta-feira, matando pelo menos 45 pessoas.

O único sobrevivente do acidente foi uma menina de 8 anos, que está a receber cuidados médicos devido a ferimentos graves, segundo as autoridades da província de Limpopo, no norte do país.

O governo provincial do Limpopo disse que o autocarro se desviou da ponte de Mmamatlakala e mergulhou 50 metros numa ravina antes de se incendiar.

As operações de busca estavam em curso, disse o governo provincial, mas muitos corpos estavam queimados e ainda presos no interior do veículo.

As autoridades disseram acreditar que o autocarro viajava do país vizinho, Botsuana, para a cidade de Moria, onde se realiza uma popular peregrinação pascal.

O governo sul-africano adverte frequentemente os automobilistas para serem cautelosos durante as férias da Páscoa, que é uma altura particularmente movimentada e perigosa para as viagens rodoviárias.

No ano passado, mais de 200 pessoas morreram em acidentes rodoviários durante o fim de semana da Páscoa.

Apenas um dia antes do acidente com o autocarro, o Governo sul-africano apelou às pessoas para terem cuidado redobrado na quinta e na sexta-feira, devido ao elevado volume de viagens rodoviárias previstas para Moria.