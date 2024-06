Vídeo. Tornado acompanhado de fortes chuvas devastou cidade sul-africana

Uma forte tempestade devastou uma cidade sul-africana e deixou pelo menos sete pessoas mortas e mais de mil deslocadas, de acordo com a imprensa local, cita a AP.

A cidade de Tongaat, no norte de KwaZulu-Natal, foi severamente afetada por uma tempestade semelhante a um tornado. Os moradores voltaram à cidade na quarta-feira para avaliar os danos.

De acordo com o instituto meteorológico nacional, foram observados "pelo menos dois tornados" na região, acompanhados de violentas trovoadas e granizo.

As casas foram arrasadas pelo mau tempo, as estradas ficaram submersas e as árvores foram arrancadas. A eletricidade também foi cortada em alguns locais.

As autoridades também estão a avaliar a extensão dos danos e a fornecer ajuda à população, nomeadamente com o realojamento dos deslocados em edifícios governamentais.

As fortes chuvas, acompanhadas de ventos violentos que chegaram a formar tornados, fizeram pelo menos 22 mortos no país.