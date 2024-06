Istambul é sinónimo de história e marcos culturais, mas também tem jardins coloridos e florestas para que possa aproveitar um pouco a natureza na cidade.

Istambul é uma metrópole em expansão com uma miríade de célebres marcos históricos e culturais. Mas também tem um lado mais calmo, onde nos podemos perder em trilhos rodeados de vegetação e deixar para trás a azáfama do dia a dia. A nossa apresentadora Cinzia Rizzi leva-o numa viagem para os descobrir.

Começamos num dos locais mais verdes deste passeio, a Floresta de Belgrado. É uma área protegida de 5500 hectares, repleta de carvalhos, faias e castanheiros, onde é possível fazer caminhadas, andar de bicicleta e correr.

Istambul é também rica em jardins encantadores, que, graças à primavera, se encontravam cheios de flores durante a nossa visita, o que lhes concedeu outra vitalidade. O Parque Emirgan recebe o Festival das Tulipas todos os anos em abril e o Parque Yıldız tem um bonito complexo de jardins onde podemos desfrutar de vistas panorâmicas deslumbrantes sobre o Bósforo.

Para aqueles que querem fugir do barulho da cidade, as Ilhas dos Príncipes, um arquipélago de 9 ilhas no Mar de Mármara, encontram-se a uma curta viagem de ferry do coração de Istambul. Cinzia foi até Büyükada, a maior das ilhas, onde fomos recebidos pela brisa fresca no seu cais histórico.

Aqui não são autorizados veículos a combustível, mas pode explorar as ruas pitorescas num autocarro elétrico, numa bicicleta ou a pé. Passear pelas ruas tranquilas da ilha é como visitar um museu de arquitetura ao ar livre, com edifícios de diferentes épocas para descobrir.

Após o passeio, Cinzia teve uma aula com um mestre do café que lhe ensinou a preparar um café turco tradicional.