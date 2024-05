A OpenAI tem um novo modelo ChatGPT com um assistente de voz melhorado e os utilizadores gratuitos terão acesso a chatbots personalizados pela primeira vez.

PUBLICIDADE

A OpenAI anunciou o lançamento de um novo modelo que trará a mesma experiência a todos os utilizadores, incluindo os da versão gratuita do ChatGPT, bem como uma impressionante interface de voz que poderá rivalizar com a Alexa da Amazon.

Na chamada "atualização de primavera", a OpenAI apresentou o novo modelo ChatGPT-4o no primeiro evento ao vivo desta segunda-feira.

A diretora de tecnologia da OpenAI, Mira Murati, afirmou ao público que o modelo é muito mais rápido do que o anterior ChatGPT-4 e que apresenta melhorias em texto, vídeo e áudio.

"É um enorme avanço no que diz respeito à facilidade de utilização", disse, demonstrando como podia traduzir instantaneamente o seu discurso em italiano.

Que mais pode fazer o ChatGPT-4o?

O evento tão esperado também revelou um modo de voz que consegue ler o movimento do corpo, a intensidade da respiração de um utilizador, e pode gerar uma voz com diferentes estilos emotivos quando solicitado, como uma voz de robot ou de cantor.

Também responde a comentários de uma forma semelhante à humana, por exemplo, quando foi elogiado por ser "útil e fantástico", respondeu: "Oh, pára com isso, estás a deixar-me corado".

"Falar com um computador nunca me pareceu muito natural; agora parece. À medida que adicionamos a personalização (opcional), o acesso à informação, a capacidade de tomar medidas em seu nome e muito mais, consigo ver um futuro empolgante em que podemos utilizar os computadores para fazer muito mais do que nunca", afirmou o CEO e cofundador da OpenAI, Sam Altman, num blogue.

A empresa afirmou que, ao contrário das versões anteriores, os utilizadores podem interromper o modelo e este pode responder em tempo real, reduzindo o intervalo de tempo de 2-3 segundos.

O ChatGPT também é agora capaz de detetar emoções ao olhar para um rosto através da câmara. Durante a demonstração, mostraram um rosto sorridente e a IA perguntou: "Quer partilhar a motivo da sua boa disposição?"

O ChatGPT também está a lançar uma aplicação para computador com capacidades de voz e visão.

Disponível para todos e mais rápido

Outra grande atualização é que o modelo está a ser disponibilizado na Interface de Programação de Aplicações (API) de Inteligência Artificial, o que significa que os programadores podem começar a construir o seu modelo a um custo 50 por cento mais barato e duas vezes mais rápido.

O ChatGPT-4o também está disponível em 50 idiomas, abrangendo 97% da população mundial.

Proteção de dados e ética?

A OpenAI não disse durante o evento se iria proteger os dados dos utilizadores. Nas versões anteriores, o ChatGPT podia utilizar as suas conversas para formação, a menos que o utilizador optasse por não o fazer.

A IA generativa tem sido alvo de críticas devido a preconceitos e alucinações da IA (respostas incorretas e enganosas). A empresa não mencionou como ou se iria melhorar este aspeto no novo modelo.

Atualmente, a OpenAI utiliza um método chamado aprendizagem por reforço a partir de feedback humano (RLHF), que é quando os humanos analisam os enviesamentos nas respostas do chatbot.

Quando estará disponível?

A OpenAI afirmou que o ChatGPT-4o estará disponível para os utilizadores do ChatGPT nas próximas semanas.