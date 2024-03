Inteligência artificial revela textos com quase 2000 anos

De Luca Palamara

Tecnologia de IA permitiu acesso ao conteúdo dos pergaminhos de Herculano sem precisar de lhes tocar.

Ler textos da filosofia epicurista diretamente dos papiros em que foram escritos, sem correr o risco de os destruir.

É o resultado do Vesuvius Challenge, ganho por três jovens investigadores de inteligência artificial e concebido pela Universidade de Kentucky, nos Estados Unidos, para ler os antigos pergaminhos gregos encontrados na "Villa dos Papiros", em Herculano, depois de terem sobrevivido à erupção do Vesúvio no ano 79 depois de Cristo.

Diz Federica Nicolardi, papirologista na Universidade Federico II de Nápoles: "O Vesuvius Challenge resolveu completamente, pela primeira vez, o problema de desenrolar virtualmente estes pergaminhos, abrindo assim os pergaminhos carbonizados sem lhes tocar. São rolos extremamente comprimidos, bem como carbonizados, portanto muito compactos, mas ao mesmo tempo muito frágeis."

Utilizando uma técnica de microtomografia computorizada de raios X, foi possível reproduzir a estrutura interna de um rolo e reconhecer zonas de tinta. Nesta altura, a inteligência artificial procura pequenas diferenças de densidade dentro da imagem e consegue revelá-las, permitindo assim a leitura.

Diz Youssef Nader, investigador de IA: "A inteligência artificial é capaz de compreender o aspeto da tinta, embora esta não seja visível, mas ainda existem alguns padrões na superfície do papiro, pelo que a IA é capaz de os captar e de fazer previsões."

Pela primeira vez na história, será possível aos académicos lerem os preciosos pergaminhos da Villa dos Papiros sem sequer lhes tocar.

"Quando me apercebi que estávamos a obter frases complexas do interior do pergaminho e a ver algumas das transcrições, foi uma lição de humildade, sentimo-nos muito sortudos por fazer parte de todo este processo", conta Youssef Nader.

Dentro da Biblioteca Nacional de Nápoles existe o Gabinete dos Papiros de Herculano, um laboratório para a conservação e estudo da única biblioteca antiga preservada no mundo, uma biblioteca com 1.840 achados, incluindo pergaminhos e fragmentos encontrados na Villa dos Papiros de Herculano."

"Isto leva-nos obviamente a uma grande expetativa quanto aos resultados do Vesuvius Challenge também no resto da coleção, porque nos permitiria descobrir 250 a 300 obras completamente novas", explica Federica Nicolardi.

A partir de agora, os pergaminhos fechados já não são objetos misteriosos do passado, mas sim interessantes perspetivas de investigação.