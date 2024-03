De acordo com Arun Sundararanjan, professor na Universidade de Nova Iorque, quem conseguir encontrar uma forma de complementar a IA com as suas competências humanas únicas poderá ter uma vantagem sobre quem se afastar completamente da IA.

Sundararajan, que leciona empreendedorismo e tecnologias digitais na Stern School of Business, disse à Euronews Business: "Penso que as pessoas que sabem como tirar partido da IA, para complementar a sua humanidade, vão ter mais facilidade do que as pessoas que tentam evitar a IA, porque sabem que a IA generativa tem, a dada altura, uma grande probabilidade de replicar tudo ou parte do que fazem".

"Por isso, um primeiro passo importante para descobrir como fazer a transição para o que vou fazer a seguir é ser bom na utilização da IA, para que pelo menos nos informemos sobre o que é que ela faz bem? Qual será a sua capacidade daqui a alguns anos? E quais são os nichos que eu, como ser humano, posso seguir para continuar a ser relevante?"

Como podem os empresários utilizar a IA para complementar as capacidades humanas?

De acordo com Sundararajan, a IA pode ser mais útil em situações em que assume as tarefas mais rotineiras ou demoradas, como responder a e-mails, criar apresentações, escrever linhas intermináveis de código e assim por diante.

Isto deixa os empresários livres para lidar com as tarefas mais criativas ou delicadas, como a ideação. Isto inclui pensar em novos produtos, encontrar novos mercados-alvo, bem como novas formas de melhorar e renovar os produtos existentes.

Desta forma, ao combinar o melhor da IA e das capacidades humanas, os empresários podem oferecer aos seus clientes produtos mais eficientes e de maior qualidade, que continuam a ter o toque humano.

Sundaranjan afirmou: "Para mim, uma das maiores promessas da IA e, em especial, da IA generativa, é a capacidade de dar às pessoas capacidades que elas não têm e de criar uma geração inteiramente nova de microempresários que detêm uma pequena fatia da economia.

"Novos profissionais de saúde, novos analistas financeiros, novos educadores, novos assistentes jurídicos, novos criativos, todos eles podem ter a motivação e as ideias, mas não as competências técnicas ou criativas ou algum do know-how para poder traduzir essa visão empresarial em realidade."

Salienta ainda que, em vários casos, mesmo as pessoas que não tencionam ser empreendedoras podem ser atraídas para o empreendedorismo devido a todas as oportunidades oferecidas pela IA generativa.

Do mesmo modo, no domínio da educação, tanto os empresários como os educadores podem utilizar a IA para proporcionar uma educação de elevada qualidade a comunidades desfavorecidas ou a países menos desenvolvidos que nem sempre têm as mesmas oportunidades.

Fronteiras entre IA e capital humano são vitais

No entanto, independentemente dos avanços que a IA possa trazer aos locais de trabalho, continua a ser necessário estabelecer uma fronteira entre a tecnologia e o capital humano, a fim de incentivar o empreendedorismo e proteger os postos de trabalho.

Referindo-se a alguns dos perigos das empresas que utilizam a IA nos processos de trabalho, Sundararajan disse: "Penso que muitas empresas vão personalizar a IA para os seus melhores funcionários, capturando a forma como fazem o seu trabalho, capturando a forma como escrevem propostas comerciais de sucesso, como escrevem bons conteúdos de marketing.

"E penso que é aí que o perigo começa a crescer para o empregado porque, se as suas capacidades começarem a ser replicadas num sistema de IA que pode ter sido desenvolvido inicialmente para o ajudar a trabalhar, o que acontece quando sair da empresa?

"O teu assistente de IA, o teu gémeo digital, pode ficar para trás e alguém que recebe metade do que tu recebes pode acabar por ser quase tão produtivo como tu, porque tem o teu capital intelectual."

A curto prazo, embora a IA possa ajudar a libertar parte da carga de trabalho dos empregados, pode também desencorajar os empregados com elevado desempenho de darem o seu melhor num trabalho, por receio de serem facilmente substituídos pela IA. Desta forma, poderão querer reter algum do seu capital humano, para continuarem a ser um candidato atrativo para o próximo emprego.

A longo prazo, isto pode levar a que vários trabalhadores sejam mal pagos e a uma maior perda de postos de trabalho a nível mundial, à medida que a IA se torna melhor a replicar o trabalho humano.