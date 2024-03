Este ano, no Mobile World Congress em Barcelona, ​​a inteligência artificial está no centro das atenções. Parece que estamos a entrar numa nova era da tecnologia graças às capacidades da IA e à rapidez com que pode mudar as nossas vidas.

O aparecimento da Inteligência Artificial está a reformular a forma como interagimos com a tecnologia e uns com os outros, redefinindo as fronteiras entre o mundo digital e o mundo físico.

Na edição deste ano do Mobile World Congress em Barcelona, a repórter Cristina Giner esteve no terreno para descobrir como os desenvolvedores de telemóveis estão a integrar a IA nos seus dispositivos para personalizar a experiência do utilizador e tornar os smartphones mais fáceis de utilizar e intuitivos.

Um desses desenvolvimentos do fabricante de telemóveis HONOR é a tecnologia de rastreio ocular que lhe permite controlar o seu telemóvel sem tocar no ecrã.

Neste episódio de Sci-Tech, Cristina encontra-se também com especialistas do sector para discutir os benefícios da IA para a conetividade e a importância de criar confiança na IA, assegurando simultaneamente a privacidade do utilizador. Assista ao vídeo acima e acompanhe-a no Mobile World Congress enquanto ela desvenda o futuro da tecnologia.