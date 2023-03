Semana de quatro dias: Que países concordam e como está a correr até agora?

As conversas em torno da semana de trabalho de quatro dias voltaram com a pandemia da COVID-19, com trabalhadores e empregadores a repensarem a importância da flexibilidade e benefícios do local de trabalho.

A ideia é simples – os trabalhadores recebem o mesmo salário e os mesmos benefícios, mas com a mesma carga de trabalho.

As empresas que reduzissem a sua semana de trabalho operariam, portanto, com menos reuniões e mais trabalho independente.

Considerado por muitos como o futuro da produtividade dos trabalhadores e do equilíbrio entre trabalho e vida privada, os defensores da semana de trabalho de quatro dias sugerem que, quando implementado, a satisfação dos trabalhadores aumenta, e o mesmo acontece com a produtividade.

Os sindicatos de toda a Europa apelam aos governos para que implementem a semana de trabalho de quatro dias. Que países abraçaram a ideia e como está a correr até agora?

A Bélgica introduz uma semana de trabalho de quatro dias para quem estiver interessado

Em fevereiro do ano passado, os empregados belgas ganharam o direito de realizar uma semana de trabalho completa em quatro dias, em vez dos cinco habituais, sem perda de salário.

A lei entrou em vigor a 21 de novembro, permitindo aos empregados decidirem se devem trabalhar quatro ou cinco dias por semana.

Mas isto não significa que vão trabalhar menos - simplesmente condensarão as suas horas de trabalho em menos dias.

O primeiro-ministro belga Alexander de Croo espera que a mudança ajude a tornar o mercado de trabalho belga, notoriamente rígido, mais flexível e que facilite a conciliação da vida familiar com a carreira. Considera que o novo modelo deverá criar uma economia mais dinâmica.

O objetivo é dar às pessoas e às empresas mais liberdade para organizarem o seu tempo de trabalho.



Primeiro-ministro da Bélgica Alexander de Croo Primeiro-ministro da Bélgica

O objetivo é dar às pessoas e empresas mais liberdade para organizarem o seu tempo de trabalho", disse. "Se compararmos o nosso país com outros, veremos muitas vezes que somos muito menos dinâmicos".

Apenas cerca de 71 em 100 belgas na faixa etária dos 20 aos 64 anos têm um emprego. Este valor é inferior à média da zona euro e à dos países vizinhos, como os Países Baixos e a Alemanha, de acordo com os dados do Eurostat para o terceiro trimestre de 2021.

O acordo da coligação federal de sete partidos do país estabeleceu um objetivo de uma taxa de emprego de 80% até 2030, que serviria para manter as pensões acessíveis ou para financiar futuros cortes fiscais.

No entanto, a perspetiva de uma semana de trabalho de quatro dias não é atrativa para todos. Alguns empregados a tempo inteiro irão, de facto, trabalhar dias muito longos se optarem por condensar as suas horas, e outros, como os trabalhadores por turnos, simplesmente não terão essa opção.

O ensaio no Reino Unido foi "extremamente bem-sucedido"

As empresas no Reino Unido que realizaram um teste de seis meses da semana de trabalho de quatro dias estão agora a planear tornar permanente a semana de trabalho mais curta, após terem saudado a experiência como "extremamente bem-sucedida".

Dezenas de empresas estiveram envolvidas no programa piloto de seis meses - o maior deste género - que foi lançado a 6 de junho para estudar o impacto da redução do horário de trabalho na produtividade das empresas e no bem-estar dos seus trabalhadores, bem como o impacto no ambiente e na igualdade de género.

Cerca de 61 empresas britânicas e mais de 3.300 funcionários inscreveram-se no programa, dirigido por investigadores das Universidades de Cambridge e Oxford e do Boston College, bem como os grupos de defesa sem fins lucrativos “4 Day Week Global”, a Campanha “4 Day Week UK” e o think tank “Autonomy” do Reino Unido.

Uma grande maioria - cerca de 92 por cento - das empresas que participaram no ensaio decidiram manter a política de quatro dias de semana após o período experimental, saudando o piloto como um "grande avanço".

Os funcionários seguiram o modelo “100:80:100" - 100% do salário durante 80% do tempo, em troca de um compromisso de manter pelo menos 100% de produtividade.

O piloto no Reino Unido é um dos vários em todo o mundo a ser executado pela “4 Day Week Global”, que advoga uma semana de trabalho mais curta.

"Programas semelhantes estão previstos para começar nos Estados Unidos e Irlanda, e há planos para o Canadá, Austrália e Nova Zelândia", disse Joe Ryle, diretor da Campanha 4 Day Week UK.

Escócia e o País de Gales juntaram-se ao crescente movimento global

Na Escócia, um teste lançado pelo governo deverá começar em 2023, enquanto o País de Gales está também a considerar um ensaio.

A decisão foi o culminar de uma promessa de campanha feita pelo Partido Nacional Escocês (SNP) no poder.

Os trabalhadores terão as suas horas reduzidas em 20 por cento, mas não sofrerão qualquer perda na indemnização.

O SNP apoiará as empresas participantes com cerca de £10 milhões (11,8 milhões de euros).

O governo apontou para uma recente sondagem conduzida pelo think tank escocês Institute for Public Policy Research (IPPR) na Escócia, que mostrou que 80% das pessoas que responderam à ideia eram altamente positivas sobre a iniciativa.

Os inquiridos disseram que o programa iria melhorar muito a sua saúde e felicidade.

A Escócia apontou a Islândia e os seus fortes resultados como uma grande razão para arriscar com a semana de trabalho de quatro dias.

Algumas empresas escocesas já iniciaram as suas próprias semanas de trabalho reduzidas, com o Grupo UPAC com sede em Glasgow a dizer recentemente que os seus empregados irão desfrutar de uma semana de quatro dias com o mesmo salário depois de executarem um programa piloto bem-sucedido.

No País de Gales, a Comissão de Petições no seio do Senedd (Parlamento galês) recomendou a 24 de janeiro que o governo conduzisse um projeto-piloto, na sequência da publicação de um relatório sobre a ideia.

Jack Sargeant, membro do Senedd e presidente do comité disse ao site Nation.Cymru que o País de Gales deveria liderar a implementação da semana de quatro dias.

"É uma proposta ousada, mas não mais ousada do que aqueles ativistas que lutaram por uma semana de cinco dias, férias pagas e subsídio de doença que agora tomamos como garantidos", disse.

"Quando pedimos uma semana de quatro dias estamos (a falar de) a reduzir as horas de trabalho dentro de uma organização, mas não uma redução na taxa de remuneração. Há uma série de testes por aí que sugerem que a produtividade aumenta".

Cabe agora ao governo galês considerar a proposta.

Sophie Howe, a Comissária das Gerações Futuras, também apelou ao governo para introduzir um ensaio semelhante de quatro dias de trabalho semanal, pelo menos no setor público.

Espanha inicia uma fase experimental

Após o pequeno partido de esquerda Más País ter anunciado no ano passado que o governo tinha concordado com o seu pedido de lançar um modesto programa piloto de uma semana de trabalho de quatro dias, a Espanha lançou um projeto-piloto em dezembro.

O projeto-piloto ajudará as PMEs a reduzir a sua semana de trabalho em pelo menos meio dia, sem reduzir os salários.

Trata-se de um teste para compreender se a produtividade pode ser impulsionada. As empresas que se inscrevem podem receber ajuda de um fundo governamental de 10 milhões de euros, mas devem conceber formas de aumentar a produtividade que compensem os custos salariais, afirmou o Ministério da Indústria espanhol.

Estas melhorias têm de ser implementadas no prazo de um ano, enquanto a empresa tem de permanecer no programa durante pelo menos dois anos.

Durante o primeiro ano do projeto-piloto, o governo financiará parcialmente os custos salariais, e ajudará a financiar a formação para melhorar a eficiência.

Apenas os trabalhadores com um contrato permanente a tempo inteiro podem participar.

Islândia: Um dos líderes na semana de trabalho de quatro dias

Entre 2015 e 2019, a Islândia realizou o maior piloto mundial de uma semana de trabalho de 35 a 36 horas (redução em relação às tradicionais 40 horas) sem qualquer exigência de uma redução proporcional no salário.

Cerca de 2.500 pessoas participaram na fase de teste.

Para assegurar o controlo de qualidade, os resultados foram analisados pelo think tank britânico Autonomy e pela Associação islandesa sem fins lucrativos para a Sustentabilidade e Democracia (ALDA).

O piloto foi considerado um sucesso por investigadores e sindicatos islandeses.

O estudo também levou a uma mudança significativa na Islândia, com quase 90 por cento da população ativa a ter agora horários reduzidos ou outras alterações.

Os investigadores descobriram que o stress e o esgotamento dos trabalhadores diminuíram e que houve uma melhoria no equilíbrio entre vida e trabalho.

No entanto, nem todos os governos partilharam o sucesso da Islândia com a semana de trabalho de quatro dias.

Reações da Suécia à semana de quatro dias

Na Suécia, uma semana de trabalho de quatro dias com salário integral foi testada em 2015 com resultados mistos.

A proposta era experimentar dias de trabalho de seis horas em vez de oito horas sem perda de salário, mas nem todos ficaram satisfeitos com a ideia de gastar dinheiro no ensaio. Mesmo os partidos de esquerda pensaram que seria demasiado caro implementar o projeto em grande escala.

Foram observados resultados positivos na unidade de ortopedia de um hospital universitário, que mudou 80 enfermeiros e médicos para um dia de trabalho de seis horas e contratou novo pessoal para compensar o tempo perdido.A resposta do pessoal médico foi positiva, mas a experiência também foi alvo de muitas críticas e não foi renovada.

No entanto, algumas empresas, como a construtora de automóveis Toyota, optaram por manter horário reduzido para os seus trabalhadores.A empresa automóvel já tinha tomado esta decisão para os mecânicos há 10 anos e manteve a sua decisão.

A Finlândia não introduziu uma semana de trabalho de quatro dias, mas, no início deste ano, o país chegou às manchetes internacionais depois de alegadamente ter cortado drasticamente as horas de trabalho.

O governo finlandês pretendia introduzir uma semana de trabalho de quatro dias, bem como um dia de trabalho de seis horas. No entanto, verificou-se que se tratava de notícias falsas, que o governo teve então de corrigir.

A atual primeira-ministra Sanna Marin escreveu sobre a ideia em agosto de 2019, mas esta não foi incluída na agenda do governo.

Start-ups alemãs experimentam semana de trabalho mais curta

A Alemanha é o lar de uma das semanas de trabalho médias mais curtas da Europa. De acordo com o Fórum Económico Mundial (WEF), a semana média de trabalho é de 34,2 horas.

No entanto, os sindicatos estão a exigir uma maior redução do horário de trabalho.

O IG Metall, o maior sindicato do país, defende uma semana de trabalho mais curta, argumentando que ajudaria a manter os empregos e evitar despedimentos.

De acordo com um inquérito da Forsa, 71% das pessoas que trabalham na Alemanha gostariam de ter a opção de trabalhar apenas quatro dias por semana.

Pouco mais de três quartos dos inquiridos disseram que apoiam o governo a explorar a potencial introdução de uma semana de quatro dias. Entre os empregadores, mais de dois em cada três apoiaram esta iniciativa.

Uma maioria substancial (75%) acredita que uma semana de quatro dias seria desejável para os empregados, com uma maioria (59%) a considerar que também deveria ser viável para os empregadores.

Quase metade dos empregadores (46%) afirmaram que consideram "viável" experimentar uma semana de quatro dias no seu próprio local de trabalho.

No entanto, ainda não se sabe se tal medida será implementada ou discutida. Até agora, são sobretudo as pequenas empresas em fase de arranque que estão a experimentar uma semana de trabalho mais curta.

Japão aventura-se na semana de trabalho de quatro dias

Noutros países como o Japão, são as grandes empresas que se aventuram neste território, na sequência do anúncio do governo japonês em 2021 de um plano para alcançar um melhor equilíbrio entre a vida profissional e familiar.

Há várias razões que podem ser positivas, onde a morte por excesso de trabalho ceifa muitas vidas.

O pessoal que trabalha horas extra pode muitas vezes adoecer devido a excesso de trabalho ou tornar-se suicida.

Em 2019, a gigante tecnológica Microsoft fez experiências com o modelo, oferecendo aos empregados fins de semana de três dias durante um mês.

A mudança aumentou a produtividade em 40 por cento e resultou num trabalho mais eficiente.

Unilever testa a semana de trabalho mais curta na Nova Zelândia

Entretanto, na Nova Zelândia, 81 empregados que trabalham para a gigante dos bens de consumo Unilever estão atualmente a participar numa experiência de um ano de uma semana de trabalho de quatro dias com salário integral.

"O nosso objetivo é medir o desempenho na produção e não o tempo. Acreditamos que as antigas formas de trabalho estão desatualizadas e já não se adequam à finalidade", disse Nick Bangs, Diretor Geral da Unilever Nova Zelândia.

Se a experiência se revelar um sucesso, poderá ser alargada a outros países.

Forte interesse nos EUA e no Canadá

De acordo com um inquérito realizado pelo vendedor de software Qualtrics, 92 por cento dos trabalhadores americanos são a favor de uma semana de trabalho mais curta, mesmo que isso signifique trabalhar mais horas.

Os trabalhadores inquiridos citaram a melhoria da saúde mental e o aumento da produtividade como os principais benefícios.

Três em cada quatro empregados (74%) dizem que seriam capazes de completar a mesma quantidade de trabalho em quatro dias, mas a maioria (72%) diz que teriam de trabalhar mais horas em dias de trabalho para o fazer.

No Canadá, a investigação da agência global de emprego descobriu que 41% dos empregadores canadianos estão a considerar horários híbridos alternativos e novos estilos de trabalho, na sequência da pandemia da COVID-19.

Um inquérito a 1.000 trabalhadores de um escritório no Canadá revelou que 51% das grandes empresas com mais de 500 empregados teriam "probabilidade de implementar semanas de trabalho de 4 dias".

Comparativamente, 63% das organizações de média dimensão com 100-500 trabalhadores dizem que estariam preparadas para implementar uma semana de trabalho mais curta.

A maioria dos trabalhadores canadianos a tempo inteiro (79 por cento) também se mostrou disposta a reduzir a sua semana de trabalho de cinco dias para quatro dias, de acordo com um novo relatório da Maru Public Opinion.

Globalmente, a semana de trabalho de quatro dias parece estar lenta mas seguramente a ganhar adeptos em todo o mundo. Mas ainda não se sabe se os governos irão adotar definitivamente a ideia.