Jon Bon Jovi salva mulher que estava prestes a saltar de uma ponte (com vídeo)

O cantor americano, líder da banda Bon Jovi, foi aplaudido pela polícia de Nashville na quarta-feira, 11 de setembro, por ter ajudado uma mulher que se preparava para saltar de uma ponte.

PUBLICIDADE

O vocalista da banda Bon Jovi, Jon Bon Jovi, foi elogiado por ter ajudado a convencer uma mulher a sair do parapeito de uma ponte.

O cantor norte-americano estava a filmar um videoclipe na ponte pedonal John Seigenthaler quando ele e outros membros da banda viram a mulher e ajudaram a convencê-la a voltar para um lugar seguro, evitando que caísse no rio Cumberland.

O Departamento de Polícia de Nashville partilhou um vídeo CCTV do incidente e saudou os esforços do homem de 62 anos. "É preciso que todos nós ajudemos a manter a segurança uns dos outros", disse o chefe John Drake.

Enquanto outras pessoas passavam, Jon Bon Jovi e um outro membro não identificado da sua equipa aproximaram-se da mulher e começaram a falar com ela. O cantor inclinou-se no corrimão e conversou com ela enquanto o membro da sua equipa se aproximou e segurou o seu braço.

Depois de alguns momentos, a dupla convenceu-a voltar para um lugar seguro, onde ela deu um abraço a Bon Jovi.

O vídeo que o Departamento de Polícia de Metro Nashville partilhou no YouTube foi entretanto retirado, mas a filmagem foi copiada e está a causar furor nas redes sociais.

"O vídeo de Jon Bon Jovi a salvar a vida de uma mulher, conversando com ela e tirando-a da beira do suicídio," Jerry Braden postou no X.

"Adoro este gajo e a sua compaixão para com as pessoas. O meu herói não só como músico, mas como ser humano. Espero que esta senhora esteja muito melhor. Se você ou alguém estiver a pensar em suicídio ou deprimido, ligue para o 988 para falar com alguém", continuou o utilizador.

Se tem sintomas de depressão ou tem pensamentos de suicídio saiba quem pode e deve contactar em caso de necessidade.

NÚMERO EUROPEU DE EMERGÊNCIA

112

SERVIÇO DE ACONSELHAMENTO PSICOLÓGICO (SNS 24)

808 24 24 24

SOS VOZ AMIGA

Horário: 15h30 – 0h30

PUBLICIDADE

Contactos Telefónicos: 213 544 545 / 912 802 669 / 963 524 660

sosvozamiga.org

CONVERSA AMIGA

Horário: 15h00 – 22h00

PUBLICIDADE

Contacto Telefónico: 808 237 327 / 210 027 159

VOZES AMIGAS DE ESPERANÇA DE PORTUGAL

Horário: 16h00 – 22h00

Contacto Telefónico: 222 030 707

PUBLICIDADE

TELEFONE DA AMIZADE

Horário: 16h00 – 23h00

Contacto Telefónico: 222 080 707

VOZ DE APOIO

PUBLICIDADE

Horário: 21h00 – 24h00

Contacto Telefónico: 225 506 070

Email: sos@vozdeapoio.pt