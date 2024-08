De Euronews com AP

A decisão do presidente cessante de não se recandidatar e de apoiar a sua vice-presidente foi recebida com respeito e euforia.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, proferiu o seu discurso de despedida da Convenção Nacional Democrata na segunda-feira à noite, onde confessou que deu o melhor pelo país, antes de ceder o palco à vice-presidente Kamala Harris.

Biden, de 81 anos, foi recebido como um herói pela assistência, semanas depois de inúmeros membros do partido o terem pressionado a desistir das presidenciais norte-americanas de 2024, na sequência do debate com o candidato Donald Trump.

Um mês depois da mudança sem precedentes a meio da campanha, a noite de abertura da convenção em Chicago foi concebida para que Biden fizesse uma saída gloriosa, dando espaço a Harris para entrar. A candidata à Casa Branca confronta, agora, o candidato do Partido Republicano, e anterior presidente dos EUA, que é encarado por muitos democratas como uma ameaça à democracia do país.

Na segunda-feira, Biden confessou que não está "chateado" com o Partido Democrata e apelou ao mesmo para se unir em torno de Harris.

Biden aproveitou o dicurso para defender o seu historial, bem como a vice-presidente dos EUA, e atacar Donald Trump. Quando subiu ao palco, o líder norte-americano encontrava-se visivelmente emocionado, tendo sido recebido por aplausos e gritos, ouvindo-se as palavras "obrigado Joe".

"América, eu amo-te", respondeu o atual presidente dos EUA.

"Ela é dura, experiente e tem uma enorme integridade. A sua história representa a melhor história americana", acrescentou Biden sobre Harris, que foi escolhida como sua companheira de campanha há quatro anos.

Harris agradeceu a Joe Biden pelas suas palavras e abraçou-o, bem como à família do presidente, depois de finalizar o seu próprio discurso.

"Joe, obrigada pela sua liderança histórica, pela sua vida de serviço à nossa nação e por tudo o que continuará a fazer", disse Harris no início da noite, acrescentando: "Estamos-lhe eternamente gratos".

O discurso de Biden, anunciado como o momento mais importante da convenção , foi adiado para o final da noite, uma vez que o programa se atrasou mais de uma hora. O atraso levou os organizadores a cancelar a atuação do lendário músico James Taylor.

Biden celebrou os êxitos da sua administração, incluindo o aumento das despesas com infraestruturas e a limitação do preço da insulina. A despesa resultou em mais dinheiro para os Estados com tendência republicana do que para os Estados democratas, disse o democrata, porque "o trabalho do presidente é fazer o que é preciso para toda a América".

A primeira-dama Jill Biden aludiu à decisão do marido de abandonar a corrida, antes de Biden subir ao palco, e disse ter-se apaixonado novamente por ele "há apenas algumas semanas, quando o vi mergulhar no fundo da sua alma e decidir não tentar a reeleição e apoiar Kamala Harris".

Kamala Harris e Joe Biden abraçam-se no palco da Convenção Nacional Democrata. Jacquelyn Martin/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Também a candidata de 2016, Hillary Clinton, que perdeu para Trump, esteve presente na convenção e elogiou o trabalho de Biden.

"Algo está a acontecer na América", disse Clinton no seu discurso, acrescentando: "Podemos senti-lo. Algo pelo qual trabalhámos e com o qual sonhámos durante muito tempo. Antes de mais, vamos saudar o presidente Biden. Ele tem sido o campeão da democracia no país e no estrangeiro", afirmou.

Já Barack Obama - que vai discursar na convenção esta terça-feira - recorreu à rede social X para demonstrar afeto e respeito por Joe Biden, o seu antigo vice-presidente.

"O que mais admiro no Joe é a sua decência, a sua resiliência e a sua crença inabalável na promessa do nosso país", escreveu Obama. "Nos últimos quatro anos, esses são os valores de que a América mais precisou. Tenho orgulho em chamá-lo de meu presidente e sou muito grato por chamá-lo de meu amigo", acrescentou.

Futuro contra passado

Entretanto, os democratas também procuraram manter o foco em Trump, criticando as suas condenações criminais e defendendo que o candidato republicano não está a lutar pela população norte-americana, mas sim por si próprio.

A senadora do estado do Michigan, Mallory McMorrow, colocou no púlpito uma cópia de grandes dimensões do "Projeto 2025" - um plano para um segundo mandato de Trump, elaborado pela Heritage Foundation, um grupo de reflexão conservador, e uma coligação de pensadores de extrema-direita.

Biden centrou a sua atenção na guerra da Rússia na Ucrânia e na relação alegadamente mais calorosa de Trump com o presidente Vladimir Putin.

"Assim como nenhum comandante-chefe deve se curvar a um ditador, da mesma forma que Trump se curva a Putin, eu nunca o fiz", disse ele. "E prometo-vos que Kamala Harris nunca o fará, nunca se curvará".

O presidente cessante acrescentou que a Europa e a NATO "estavam em frangalhos" quando Trump deixou o cargo, mas agora o continente está mais unido do que tem estado durante anos, graças à adição da Finlândia e da Suécia à NATO, bem como à continuação da liberdade da Ucrânia quase três anos depois de Putin ter dito que tomaria Kiev em três dias.

Os democratas também trabalharam arduamente para manter o acesso ao aborto no centro das atenções dos eleitores, apostando que a questão os irá impulsionar para o sucesso, tal como tem acontecido noutras eleições importantes desde que o Supremo Tribunal anulou Roe vs Wade há dois anos.

Os oradores de segunda-feira incluíram mulheres cujos cuidados de saúde foram prejudicados em resultado dessa decisão, e uma mulher que foi violada e engravidou do padrasto atacou Trump por tentar reduzir o acesso ao aborto. O programa da convenção incluiu um vídeo de Trump a elogiar o seu próprio papel na revogação de Roe.

O programa da convenção também homenageou o movimento dos direitos civis, com a presença do reverendo Jesse Jackson, ativista de longa data pela igualdade racial e duas vezes antigo candidato à nomeação presidencial.

Foram também feitas várias referências a Fannie Lou Hamer, a falecida ativista pelos direitos civis que proferiu um discurso histórico numa convenção democrata em 1964.

Fannie Lou Hamer era uma antiga meeira e líder do Partido Democrático da Liberdade do Mississippi, um grupo racialmente integrado que desafiou a presença de uma delegação exclusivamente branca do Mississippi na Convenção Nacional Democrática de 1964.

Hamer discursou a 22 de agosto de 1964 - 60 anos antes de Harris aceitar publicamente a nomeação democrata, tornando-se assim a primeira mulher negra e a primeira pessoa de ascendência sul-asiática a ser nomeada para presidente por um grande partido.