Partido do presidente Vučić vence autárquicas na Sérvia

Em algumas zonas, registaram-se escaramuças entre a polícia e os apoiantes da oposição, que alegam que o Partido Progressista criou centros ilícitos para incentivar eleitores.

Os populistas no poder na Sérvia declararam vitória numas eleições municipais tensas em dezenas de cidades e vilas, incluindo uma repetição da votação na capital Belgrado, uma vez que a oposição alegou grandes irregularidades.

A vitória consolida o vasto domínio do partido de direita no poder, no país que é candidato à adesão à União Europeia.

O primeiro-ministro e líder do Partido Progressista Sérvio (SNS na sigla original), Miloš Vučević, disse aos jornalistas que o partido tinha conseguido uma vitória arrasadora, ganhando em todos os municípios exceto quatro.

"De norte a sul, de Subotica a Nis, de Uzice a leste, em todos os locais onde se realizaram eleições, a nossa lista "Aleksandar Vučić - Sérvia Amanhã" é vitória pura e convincente. Felicito todos os cidadãos", disse aos jornalistas.

O presidente sérvio Aleksandar Vučić, a quem os críticos acusam de ser cada vez mais autoritário, disse que o seu partido tinha conseguido a maioria na Assembleia Municipal de Belgrado, provavelmente reivindicando 63 dos 110 lugares na legislatura.

"Teremos de preservar o nosso país, preservar a paz, mas também a nossa liberdade. Por outro lado, peço-vos que estendam a mão aos adversários políticos", disse.

Mas os políticos da oposição afirmam que houve grandes irregularidades nas eleições.

Houve escaramuças num complexo de feiras de Novi Sad, quando membros da oposição tentaram entrar no salão repleto de apoiantes do Partido Progressista e a polícia avançou para os impedir. O canal de televisão regional N1 noticiou que os militantes do partido no poder trouxeram mais tarde caixas com conteúdo não identificado através de uma saída nas traseiras.

Responsáveis da oposição também afirmaram que tinham sido criados "centros de atendimento" ilícitos em alguns locais para contactar os apoiantes e incitá-los a comparecer e a votar.

No domingo, foi noticiada a existência de um desses centros num pavilhão desportivo de Belgrado, enquanto no centro da cidade os militantes da oposição tentaram entrar num restaurante onde, segundo eles, estavam acampados apoiantes do partido no poder.

"Mais uma vez, tivemos o domínio absoluto de Aleksandar Vučić e do Partido Progressista Sérvio nos media. Esta campanha foi marcada pelo abuso dos meios de comunicação social, notícias falsas, discurso de ódio e, no contexto da resolução da ONU sobre o genocídio em Srebrenica, os participantes nas eleições locais foram rotulados como traidores e mercenários estrangeiros", disse Radomir Lazović, um dos líderes da coligação da oposição "Eu escolho lutar".

Mas o partido no poder, o SNS, garantiu que as atividades dos seus militantes estavam dentro da lei.

Os populistas foram acusados pela oposição e por observadores estrangeiros, em dezembro, de transportar eleitores de outras zonas da Sérvia e da vizinha Bósnia, alegações que negaram. Relatos semelhantes foram publicados pelos apoiantes da oposição nas redes sociais no domingo.

Vučić está formalmente a tentar que a sua conturbada nação adira à União Europeia, mas tem-se afastado progressivamente dos valores democráticos pró-UE, ao mesmo tempo que nutre laços estreitos com a Rússia e a China. Os populistas têm-se apresentado como a única força política capaz de governar o país e de o manter seguro numa altura de turbulência global.

Grupos de oposição pró-ocidentais acusaram Vučić de ligações ao crime organizado, corrupção desenfreada e repressão da democracia. Mas uma ampla aliança que esteve por detrás de grandes protestos de rua contra o governo no ano passado dividiu-se, uns viraram-se contra os outros e alimentaram a apatia entre os 6,5 milhões de eleitores da Sérvia.

Espera-se que os resultados oficiais sejam divulgados esta segunda-feira.