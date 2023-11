De euronews

Tempestade geomagnética levou o fenómeno a ser apreciado em latitudes pouco habituais

A aurora boreal invadiu os céus da Europa. Contrariamente ao habitual, em que o espetáculo natural de luzes apenas pode ser desfrutado nas latitudes mais a norte, desta vez o fenómeno provocado pela interação do vento solar com o campo magnético da terra pode ser visto em vários pontos do Velho Continente, de Inglaterra à Hungria, passando por Ucrânia e Bulgária.