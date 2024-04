De Euronews com AP

Israel afirma que a ajuda começou a entrar em Gaza mais rapidamente após a pressão internacional para aumentar o acesso, mas a escala é contestada pelas Nações Unidas e pelo Crescente Vermelho.

PUBLICIDADE

Israel diz que está a "avançar" com planos para lançar uma ofensiva terrestre em grande escala na cidade de Rafah, no sul de Gaza. O porta-voz do governo, David Mencer, disse que o alvo são quatro batalhões do Hamas alegadamente baseados na cidade, avisando que "não podem ser protegidos de Israel".

O governo israelita já tinha declarado Rafah uma zona segura, onde mais de metade da população de Gaza, 2,3 milhões de habitantes, procurou abrigo.

Há semanas que Israel ameaça avançar para a cidade, planos que têm suscitado intensa oposição dos aliados do país e de grupos de defesa dos direitos humanos, que afirmam que uma ofensiva poderia causar milhares de vítimas civis.

Entretanto, Israel afirma que a ajuda começou a entrar mais rapidamente em Gaza, após a pressão internacional para aumentar o acesso.

"Embora estejam a ser implementadas algumas medidas, são necessárias outras medidas definitivas e urgentes para definir o rumo de um fluxo sustentado de bens humanitários e comerciais para Gaza, em termos de volume, necessidade e alcance", afirmou Sigrid Kaag, Coordenadora Sénior das Nações Unidas para a Ajuda Humanitária e a Reconstrução em Gaza.

"Dada a escala e o alcance da destruição e a extensão do sofrimento humano, todos os dias contam".

As autoridades israelitas afirmam que 468 camiões entraram no território na terça-feira, mas esses números foram contestados pelas Nações Unidas e pelo Crescente Vermelho, com a ONU a afirmar que alguns camiões estavam apenas meio cheios devido às regras de inspeção.