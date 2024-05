Veículos elétricos poderão fomentar guerra comercial UE-China?

Direitos de autor Andy Wong/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Em 2022, os carros elétricos chineses representavam 4% do mercado europeu

A questão comercial está no centro da visita do presidente chinês, Xi Jinping, à Europa. Deverá a UE aprovar medidas para defender a sua indústria de automóveis elétricos face à inundação do mercado por veículos chineses?