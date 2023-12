Rússia e Irão unidos contra o Ocidente

De euronews

Diplomacias dos dois países assinam declaração conjunta contra as "sanções ilegais" dos EUA e dos seus aliados

Unidos contra o Ocidente. Rússia e Irão assinaram um acordo de cooperação contra o que dizem ser sanções ilegais que os Estados Unidos e os seus aliados impõem em vez de recorrer à diplomacia.

As sanções a Moscovo devem-se à invasão da Ucrânia, enquanto as sanções a Teerão tem origem no programa nuclear iraniano.

O encontro das diplomacias dos dois países, em Moscovo, antecede o encontro dos chefes de Estado, Vladimir Putin e Ebrahim Raisi, agendado para esta quinta-feira.