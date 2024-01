De euronews

O Irão disparou mísseis contra o consulado dos EUA em Irbil, na região curda semi-autónoma do Iraque.

O ataque levado a cabo pelo Irão contra o consulado dos Estados Unidos em Irbil provocou a morte a quatro pessoas. Há registo de seis feridos, alguns em estado grave.

As autoridades iranianas alegaram que o local é uma "sede de espionagem" israelita da Mossad. Os Guardas Revolucionários do Irão afirmaram ainda que os ataques são "uma resposta aos recentes crimes cometidos contra a República Islâmica".

Estados Unidos condenam ataque

Os Estados Unidos condenaram os ataques. Para Washington, tratou-se de uma ação imprudente e imprecisa. De acordo com o porta-voz da Casa Branca, não há feridos entre o pessoal dos EUA no Iraque e na Síria e não há danos nas instalações do pais.

Tensão crescente na região desde o início da guerra em Gaza

Os ataques ocorrem num periodo de forte tensão na região, no contexto da guerra em Gaza.

Desde o início da guerra entre Israel e o Hamas, a 7 de outubro, as milícias apoiadas pelo Irão no Iraque têm lançado ataques quase diários.

Os drones visam as bases que albergam as forças norte-americanas no Iraque e na Síria,

Os grupos armados afirmam que os ataques sao uma "retaliação" pelo apoio de Washington a Israel e uma tentativa de forçar as tropas americanas a abandonar a região.