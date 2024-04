De Euronews

Em discurso numa conferência programática dos Fratelli d'Italia, em Pescara, a primeira-ministra italiana anunciou a sua candidatura às eleições europeias do próximo mês de junho.

Giorgia Meloni é oficialmente candidata às eleições europeias de junho. Durante a apresentação do programa do seu partido, Fratelli d'Italia, no domingo, em Pescara, a primeira-ministra de Itália anunciou que se vai candidatar.

"Decidi entrar na disputa para liderar as listas do [partido] Fratelli d'Italia em todas as circunstâncias eleitorais. Faço-o por causa deste caminho europeu ao qual dediquei muito esforço nos últimos anos, mesmo antes de me tornar presidente do Conselho de Ministros e ainda mais depois de receber essa grande honra. Faço isso porque quero perguntar aos italianos se estão satisfeitos com o trabalho que estamos a fazer em Itália. Faço isso porque, além de ser presidente do partido Fratelli d’Italia, também sou a líder dos conservadores europeus e eles querem ter um papel. Faço isso porque quero que a mensagem seja clara: ao votar no Fratelli d’Italia, não verão isso como um reforço adicional ao nosso governo na Itália, mas também na Europa. E faço isso porque sempre me considerei um soldado; os soldados, quando precisam, não hesitam em tomar partidos, mas numa coisa, quero ser clara: A minha tarefa é resolver os problemas desta nação, e pretendo fazer isso também durante a campanha eleitoral”, afirmou Meloni.

O presidente do Senado, Ignazio La Russa, e o vice-primeiro-ministro e Ministro dos Negócios Estrangeiros italianos, Antonio Tajani, estiveram presentes em Pescara, levando "as saudações de toda a Força Itália". Na ausência do outro vice-primeiro-ministro, Matteo Salvini, o ministro das Infraestruturas e dos Transportes explicou que este era o seu último domingo disponível para passar com os filhos.

"A Itália é fundamental para mudar o que não funciona na Europa”

Meloni recordou os desafios das anteriores eleições europeias, em 2014, quando o partido não conseguiu atingir o quórum de 4%, e em 2019, quando atingiu 6,5%. "Em seis anos, aumentámos dois por cento. Nos últimos três, atingimos 26,5 por cento", disse Meloni. "Não me lembro desta história, digamos assim, como um exercício retórico de autocongratulação, digo-o para me lembrar a mim própria e a todos nós que o que ganhámos não é um dado adquirido para sempre, temos de continuar a merecê-lo", acrescentou Meloni.

Giorgia Meloni assumiu o mérito de voltar a colocar a Itália no centro da Europa e da política internacional, conseguindo trazer pela primeira vez o Papa ao próximo G7, e atacou a oposição, criticando os símbolos eleitorais do Partido Democrático e também do Movimento 5 Estrelas, tendo este último incluído a palavra paz no seu logótipo.

A primeira-ministra italiana reivindicou os acordos com a Tunísia e o Egipto para a gestão dos migrantes e atacou a esquerda, que ameaçou "expulsar Edi Rama dos socialistas porque se atreveu a ajudar o governo de centro-direita a ajudar a Itália em vez de lhe agradecer", disse Meloni, referindo-se ao acordo entre Roma e Tirana sobre centros de migrantes na Albânia.

Não faltaram críticas ao Pacto Ecológico Europeu e aos "burocratas fechados num palácio de vidro". Meloni afirmou que a Europa tem de parar, "tem de deixar a investigação, o mercado, as empresas desenvolverem as tecnologias mais limpas e os Estados-Membros, também de acordo com o seu modelo social, decidirem como atingir esses objetivos", disse Meloni, acrescentando: "Porque enquanto estamos a salvar o ambiente, também queremos salvar milhares de empresas e milhares de empregos.

"Durante anos disseram-nos que não havia escolha, que não podíamos mudar a Europa, que tínhamos de mudar pela Europa. Em ano e meio ao leme da nação, Giorgia Meloni mostrou que mudar a Europa é possível e que nesta mudança a Itália pode desempenhar um papel de liderança", foi a mensagem transmitida pouco antes de a primeira-ministra italiana subir ao palco. Queremos uma Europa em que nos possamos reconhecer e é por isso que queremos reescrever a sua história em conjunto. Hoje é finalmente possível, com Giorgia a Itália muda a Europa", dizia um anúncio do partido momentos antes da intervenção da sua líder.

Sondagem: Fratelli d'Italia com 27% nas eleições

A Fratelli d'Italia tinha seis eurodeputados na 9ª legislatura do Parlamento Europeu, pertencentes ao grupo Conservadores e Reformistas Europeus (CER).

De acordo com a recente sondagem da Ipsos para a Euronews, o partido de Meloni poderá obter até 24 lugares nas próximas eleições de junho, com 27% dos votos.

