Irão apresenta "Fattah II", o primeiro míssil hipersónico do país

De Euronews

Tem nome de deus da vitória e alcança alvos a 1400 km de distância a uma velocidade pelo menos cinco vezes superior à do som. O míssil hipersónico do Irão foi apresentado este domingo.

O Irão apresentou ao mundo o primeiro míssil balístico hipersónico planador do país. O "Fattah II", assim se chama o engenho, foi mostrado este, domingo, durante a vistia do líder supremo do Irâo, o ayatollah Ali Khamenei, ao o centro da Força Aeroespacial dos Guardas da Revolução em Teerão.

De acordo com os meios de comunicação social iranianos, o Fatah II tem a capacidade de, após o lançamento, deslizar até ao alvo até 1400 quilómetros de distância.

Com este míssil, o Irão junta-se ao pequeno grupo de países com armas altamente manobráveis em longos percursos, onde também se encontram a Rússia. a China e os Estados Unidos.