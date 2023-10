Nasrin Sotoudeh, prémio Sakharov em 2012, detida no funeral de adolescente no Irão

De Euronews

Advogada foi detida por não usar o véu islâmico e "perturbar a segurança mental da sociedade", segundo as autoridades iranianas.

PUBLICIDADE

A advogada e defensora dos direitos humanos iraniana Nasrin Sotoudeh, prémio Sakharov em 2012, foi detida enquanto participava no funeral de uma adolescente morta em circunstâncias pouco claras depois de uma altercação com a polícia da moralidade, no metro de Teerão, por não usar o véu islâmico.

O não-uso do véu terá também sido uma das causas para esta nova detenção de Sotoudeh, que conheceu as prisões iranianas várias vezes ao longo dos últimos anos. A agência noticiosa Fars noticiou que Sotoudeh foi detida por não usar o véu e por "perturbar a segurança mental da sociedade". O marido da advogada confirmou a detenção de Sotoudeh e outros participantes no funeral à Agência France Press. Disse ainda que ela sofreu maus-tratos por parte das autoridades.

Quanto a Armita Garawand, a jovem de 17 anos que morreu depois de ter sido detida no início deste mês, a tese oficial é que sofreu uma quebra de tensão, mas várias ONG acusam a polícia da moralidade iraniana, que lhe terá causado graves ferimentos quando a deteve.