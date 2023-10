Prémio Sakharov 2023 para Mahsa Amini e o Movimento "Mulheres, Vida e Liberdade" no Irão

De Euronews

Parlamento Europeu galardoa de forma póstuma a jovem iraniana Mahsa Amini

Jina Mahsa Amini é a vencedora, de forma póstuma, do prémio Sakharov 2023, juntamente com o Movimento "Mulheres, Vida e Liberdade" no Irão, que protestou contra as leis discriminatórias do Irão contra as mulheres após a morte da jovem estudante iraniana de origem curda.

"O assassinato brutal de Mahsa Amini tornou-se um ponto de viragem. Activou um movimento liderado por mulheres que se está a revelar histórico. O mundo ouviu o grito de 'Mulheres, Vida e Liberdade', que se tornou um lema para aqueles que defendem a igualdade, a dignidade e a liberdade no Irão", disse a Presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, em plenário.

A cerimónia oficial de entrega do galardão tem lugar em dezembro, no hemiciclo do Parlamento Europeu em Estrasburgo. Além do diploma, os galardoados recebem 50 mil euros.

