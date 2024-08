Irão avisa companhias aéreas para evitarem o seu espaço aéreo durante 3 horas na quinta-feira

De Euronews

O Ministério da Aviação Civil do Egito informou na quarta-feira que ordenou às companhias aéreas egípcias que evitassem o espaço aéreo iraniano durante três horas no dia seguinte.

O aviso surge durante o aumento das tensões regionais após o assassinato do líder do Hamas em Teerão na semana passada. Segundo o Egito, o aviso foi enviado pelo Irão a todas as companhias aéreas comerciais.

A proibição de acesso ao espaço aéreo iraniano terá uma duração de três horas - das 4h30 às 7h30 de quinta-feira. O aviso do Irão também abrangeu as três horas anteriores de quarta-feira, acrescentou o ministério egípcio.

Em declarações à agência noticiosa iraniana ISNA, o chefe do aeroporto internacional iraniano na capital, Teerão, Saeed Chalandari, negou a existência de um aviso contra a entrada no espaço aéreo iraniano ocidental, embora não tenha ficado claro se tal se aplicava a todo o país.

Israel tem estado a preparar-se para um ataque do Irão e das milícias suas aliadas devido ao assassínio, em Teerão, do líder máximo do Hamas, Ismail Haniyeh, bem como ao assassínio de um alto comandante do Hezbollah em Beirute.

Tanto o Irão como o Hamas culparam Israel pela explosão que matou Haniyeh, mas Israel não confirmou nem negou a responsabilidade.