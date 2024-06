De Euronews com AP

O diplomata da União Europeia Johan Floderus e um outro homem, Saeed Azizi, foram libertados pelo Irão em troca do cidadão iraniano Hamid Nouri, que foi condenado em Estocolmo por crimes de guerra devido à sua participação nas execuções em massa de 1988 na República Islâmica.

PUBLICIDADE

Dois cidadãos suecos libertados no âmbito de uma troca de prisioneiros com o Irão foram reunidos às suas famílias após terem aterrado em Estocolmo.

O diplomata da União Europeia Johan Floderus e um outro homem, Saeed Azizi, foram libertados pelo Irão em troca de um cidadão iraniano condenado em Estocolmo por crimes de guerra devido à sua participação nas execuções em massa de 1988 na República Islâmica.

Floderus e Azizi foram recebidos no aeroporto pelo primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, e pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Tobias Billström.

Kristersson publicou no X que os dois homens se tinham reunido com as suas famílias, terminando a sua mensagem com "Bem-vindos a casa na Suécia!

A troca de prisioneiros teve lugar no sábado e permitiu à Suécia libertar Hamid Nouri, condenado por crimes de guerra relacionados com execuções em massa em 1988.

Em 2022, o Tribunal Distrital de Estocolmo condenou Nouri a prisão perpétua pelo seu papel nas execuções. O tribunal identificou-o como assistente do procurador-adjunto na prisão de Gohardasht, nos arredores da cidade iraniana de Karaj.

As execuções em massa de 1988 ocorreram no final da longa guerra do Irão com o Iraque. Depois de o então líder supremo do Irão, Ruhollah Khomeini, ter aceite um cessar-fogo mediado pelas Nações Unidas, membros do grupo de oposição iraniano Mujahedeen-e-Khalq, fortemente armados por Saddam Hussein, atravessaram a fronteira iraniana num ataque surpresa.

Os grupos internacionais de defesa dos direitos humanos estimam que foram executadas cerca de 5.000 pessoas. O Irão nunca reconheceu totalmente as execuções, aparentemente levadas a cabo por ordem de Khomeini.

Saeed Azizi (esq.) e Johan Floderus juntos no aeroporto de Arlanda, em Estocolmo, Suécia, no sábado, 15 de junho de 2024 Tom Samuelsson/AP

A família de Johan Floderus, que trabalhava para o Serviço Europeu para a Ação Externa, disse que ele foi detido em abril de 2022 no aeroporto de Teerão quando regressava de umas férias com amigos.

A sua detenção representa mais um caso em que Teerão utiliza estrangeiros ou pessoas com dupla nacionalidade como peões nas negociações com o Ocidente.

O caso de Azizi não foi tão proeminente como o de Floderus. Em fevereiro, o grupo Human Rights Activists in Iran informou que o cidadão com dupla nacionalidade, iraniana e sueca, tinha sido condenado a cinco anos de prisão pelo Tribunal Revolucionário de Teerão, acusado de "montagem e conluio contra a segurança nacional". O grupo afirmou que Azizi tem cancro.