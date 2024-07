Irão vai à segunda volta das presidenciais esta sexta-feira

Iranianos votam hoje numa segunda volta das eleições e a escolha será entre um candidato da linha dura e um reformista. A taxa de participação será provavelmente muito baixa, à semelhança da primeira volta.

Iranianos voltam às urnas hoje para eleger em definitivo o seu próximo presidente. Os eleitores têm pela frente um duelo entre o antigo negociador nuclear, Saeed Jalili, da chamada política de "linha dura", e Masoud Pezeshkian, um cirurgião cardíaco e deputado , que se aliou aos moderados e reformistas da teocracia xiita iraniana.

Na primeira volta das eleições, a 28 de junho, nenhum candidato obteve mais de 50% dos votos, o que obrigou à realização da segunda volta.

Jalili, da linha dura, rejeita qualquer compromisso com os EUA e quer procurar fazer negócios económicos com países não ocidentais como a Rússia e a China. Já Pezeshkian procurará chegar mais longe junto do Ocidente para tentar levantar as sanções impostas ao Irão.

Nesta ronda decisiva, ganha o candidato que obtiver mais votos. A votação teve início às 8 horas locais (04:30 da manhã) em cerca de 59 000 assembleias de voto em todo o país e prolongar-se-á até às 18 horas.

Eleitores iranianos recebem os boletins de voto para a segunda volta das eleições presidenciais numa assembleia de voto em Teerão, Irão, sexta-feira, 5 de julho de 2024 Vahid Salemi/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

A contagem dos votos terá início imediatamente após o fecho das urnas e os resultados serão conhecidos ao meio-dia de sábado.

Ambos os candidatos na corrida presidencial já foram votar.

Khamenei tem a última palavra, mas os presidentes podem negociar com o Ocidente

O líder supremo do Irão, Ali Khamenei, de 85 anos, tem a última palavra em todos os assuntos de Estado, mas o próximo presidente pode orientar as políticas do país para o confronto, ou para a negociação, com o Ocidente.

Como é sua tradição, Khamenei foi votar logo de manhã cedo, e em breves comentários disse que este era um "bom dia de participação".

Como já tinha feito na primeira volta, o líder supremo apelou ao voto e destacou a importância desta ronda para eleger o novo presidente. "Ouvi dizer que o entusiasmo e o interesse das pessoas é maior do que antes. Espero que assim seja", afirmou o Ayatollah Ali Khamenei.

O Khamenei apelou ao voto de mais pessoas, salientando que esta é a ronda decisiva que elege o presidente.

Líder supremo iraniano, Ayatollah Ali Khamenei, vota na segunda volta das eleições presidenciais em Teerão, no Irão, na sexta-feira, 5 de julho de 2024. Vahid Salemi/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

O que aconteceu na primeira volta?

De acordo com os dados do Ministério do Interior, cerca de 25 milhões iranianos, de um total de mais de 61 milhões de eleitores foram às urnas no dia 28 de junho.

Masoud Pezeshkian e Saeed Jalili foram os vencedores da primeira volta com 10,4 milhões e 9,5 milhões, respetivamente.

Em terceiro e quarto lugares ficaram Mohammad Bagher Ghalibaf, com 3,4 milhões de votos e Mostafa Pourmohammadi com 206.397 votos.

Esta foi também a taxa de participação mais baixa de sempre numa eleição iraniana.