Euro 2024: Portugal eliminado nos penáltis, França segue para as meias-finais

Gauleses venceram nas grandes penalidades por 5-3. Do lado português, João Félix falhou o remate da marca dos 11 metros, atirando a bola ao poste, e Theo Hernández, de seguida, selou o apuramento da equipa de Didier Deschamps.

Terminou a campanha portuguesa no Campeonato da Europa de futebol de 2024. A equipa das Quinas foi eliminada pela França no desempate por grandes penalidades. Depois do nulo verificado ao cabo do tempo regulamentar e do prolongamento, foram os remates da marca dos 11 metros a decidir quem seguia para as meias-finais.

Após as cobranças bem-sucedidas de Cristiano Ronaldo e Bernardo Silva, João Félix atirou a bola ao poste, enquanto do lado dos gauleses houve eficácia total (cinco penáltis, cinco golos), com Theo Hernández a selar o apuramento da França para o lote dos últimos quatro do torneio.

A seleção orientada por Didier Deschamps vai enfrentar na próxima terça-feira, em Munique, a Espanha, que bateu a Alemanha por 2-1, após prolongamento. Os espanhóis adiantaram-se na segunda parte por intermédio de Dani Olmo (51'), mas Florian Wirtz, aos 89', remeteu as decisões para o prolongamento.

Quando já tudo parecia encaminhado para as grandes penalidades, Mikel Merino, que tinha sido lançado por Luis De La Fuente ao minuto 80, gelou Estugarda ao apontar o golo que carimbou a passagem da 'La Roja' às meias-finais.