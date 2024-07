Fortes tempestades continuam a fazer vítimas mortais no leste europeu

De Euronews

Intensas rajadas de vento, chuvas fortes e deslizamentos de terras têm marcado os últimos dias em alguns países europeus, desde a Suiça à Macedónia do Norte.

Vários países da Europa, principalmente os dos Balcãs , estão a viver um verdadeiro pesadelo esta semana, com o mau tempo a causar fortes estragos e a fazer vítimas mortais.

Suíça: cantões de Ticino e Valais

Nos últimos dias, as chuvas torrenciais nos cantões de Ticino e de Valais provocaram inundações e deslizamentos de terras. Neste momento as autoridades organizam-se nas operações de buscas.

Cerca de 135 membros do exército suíço já estão em campo a ajudar nas operações de busca e salvamento, bem como na reparação dos danos causados.

Na terça-feira foi encontrado o corpo de mais uma pessoa no leito do rio Maggia, em Riveo, depois de três corpos terem sido identificados nos últimos dias.

A procura por desaparecidos prossegue e a polícia do cantão já anunciou que cerca de 15 especialistas estão a fazer também buscas nas zonas de Peccia e Prato Sornico, bem como entre Pian di Peccia e Bignasco.

De acordo com o Gabinete de Riscos Naturais para a Segurança Civil e Militar do cantão de Valais, o rio Ródano, na Suíça, voltou a transbordar de forma significativa e as autoridades fizeram vários alertas à população. A deslocação para a planície do Ródano é fortemente desaconselhada.

No fim de semana, também a Força Aérea Suíça apoiou a retirada de cerca de 300 pessoas de uma zona isolada no Ticino com dois helicópteros.

Montenegro

Montenegro também se debate com condições meteorológicas extremas - um furacão assolou o país com fortes chuvas, trovoadas, descidas de temperatura e granizo, afetando principalmente a zona costeira.

Em Čanj, pequena vila costeira, um cidadão turco perdeu a vida num estaleiro de construção, enquanto que em Radovići uma pessoa foi atingida por um raio e não sobreviveu aos ferimentos.

Em Petrovac, uma pessoa foi resgatada da água, e em Port Bar, um trabalhador ficou ferido.

Macedónia do Norte

Os ventos fortes provocaram o caos no trânsito em Skopje, a capital da Macedónia do Norte. Os meteorologistas referiram velocidades do vento até 70 quilómetros por hora, com derrube de árvores e veículos arrastados. Uma mulher foi atingida e ferida por uma árvore que tombou.

Apesar dos estragos na capital, o Ministério do Interior referiu que a tempestade atingiu principalmente a região costeira, onde pelo menos duas pessoas morreram.