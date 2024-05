De Euronews

Rishi Sunak vai convocou esta tarde, de surpresa, eleições antecipadas para julho, avança o The Guardian.

O primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, convocou, esta quarta-feira, eleições legislativas antecipadas. A data apontada é 4 de julho e o rei Carlos III já terá dado luz verde à dissolução do parlamento, cita o The Guardian.

Estas legislativas serão a primeira vez que Sunak, de 44 anos, enfrenta o escrutínio dos eleitores britânicos, depois de ter sido nomeado líder do maior partido no Parlamento numa votação interna dos conservadores em outubro de 2022.

A votação acontece numa altura em que Sunak procura capitalizar os bons resultados económicos para atrair os eleitores atingidos pelo aumento do custo de vida.

