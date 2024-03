Rússia veta resolução do Conselho de Segurança da ONU sobre a Coreia do Norte

De euronews

Segundo o embaixador russo junto da ONU, as sanções internacionais contra Pyongyang estão a perder a sua relevância e estão longe da realidade.

A Rússia vetou uma resolução do Conselho de Segurança da ONU que prorrogaria o mandato de um grupo de peritos da ONU que supervisiona a aplicação das sanções contra a Coreia do Norte. Sobretudo no que diz respeito a armas nucleares. O mandato expira no próximo dia 30 de Abril.

Anteriormente, o Kremlin nunca tinha bloqueado o trabalho do grupo de peritos, mas também nunca manifestou oposição ao programa nuclear norte-coreano.

O Reino Unido, a Ucrânia e os EUA, bem como outros países, afirmam que o veto é uma prova do tráfico de armas entre Pyongyang e Moscovo.

O encerramento do painel de peritos não significa o levantamento das sanções, mas impedirá que a ONU receba atualizações e informações sobre as atividades da Coreia do Norte que foram sancionadas.