ONU denuncia ensaios com mísseis balísticos da Coreia do Norte

A Coreia do Norte está a realizar exercícios com vários lançadores de mísseis capazes de transportar armas nucleares para demonstrar a sua capacidade de realizar ataques preventivos contra a Coreia do Sul.

Os exercícios parecem ser testes de lançamento de mísseis balísticos que a Coreia do Sul detetou perto da capital norte-coreana na quinta-feira. Especialistas afirmam que os foguetes de artilharia da Coreia do Norte confundem-se com os mísseis balísticos de curto alcance, uma vez que podem gerar a sua própria força de propulsão e são guiados durante o lançamento.

A agência noticiosa oficial da Coreia do Norte (KCNA), informou que os últimos testes de armamento se destinam a demonstrar a determinação da Coreia do Norte em não hesitar em lançar um ataque preventivo contra a Coreia do Sul, caso se sinta ameaçada.

A KCNA acusou a Coreia do Sul de efetuar uma “contramedida armada como demonstração contra o exercício legítimo e de direito soberano” que a Coreia do Norte está a fazer.

Horas antes do lançamento falhado de um satélite espião pela Coreia do Norte, na segunda-feira à noite, a Coreia do Sul realizou um exercício aéreo. Se o lançamento tivesse sido bem-sucedido, a Coreia do Norte teria colocado em órbita o seu segundo satélite espião.

ONU denuncia ação da Coreia do Norte

Em reação a estes lançamentos, os EUA e os seus aliados, a Coreia do Sul e o Japão, entraram em conflito com a China e a Rússia no Conselho de Segurança da ONU. As tensões aumentaram no Nordeste Asiático devido aos lançamentos de satélites e mísseis balísticos da Coreia do Norte, que violam as sanções da ONU.

O secretário-geral adjunto das Nações Unidas, Khaled Khiari, sublinhou que, embora os Estados soberanos tenham o direito de beneficiar de atividades espaciais pacíficas, a Coreia do Norte está proibida de efetuar lançamentos que utilizem tecnologia de mísseis balísticos, o que compromete os tratados mundiais de desarmamento nuclear e de não proliferação.

Em suma, a situação continua tensa na península coreana e é crucial explorar as vias diplomáticas para reduzir as tensões e evitar uma escalada perigosa.