Coreia do Norte disparou mísseis balísticos em direção a leste, segundo Seul

A Coreia do Norte realizou os seus primeiros testes de mísseis balísticos em cinco meses na quarta-feira, dias antes de o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e outros líderes se reunirem na Coreia do Sul e antes de uma importante cimeira regional, segundo as autoridades locais em Seul.

PUBLICIDADE PUBLICIDADE

Os militares sul-coreanos detectaram vários mísseis balísticos de curto alcance lançados a partir de uma área a sul de Pyongyang, a capital norte-coreana, informou o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul.

Segundo o Estado-Maior, as armas voaram cerca de 350 quilómetros cada uma na direção nordeste, mas não deu pormenores sobre o local onde aterraram.

Os lançamentos de mísseis balísticos efetuados pela Coreia do Norte na quarta-feira foram os primeiros deste tipo desde que o país, a 8 de maio, testou sistemas de curto alcance que simulavam contra-ataques nucleares contra as forças norte-americanas e sul-coreanas.

Foram também os primeiros testes de mísseis balísticos realizados pela Coreia do Norte desde que Lee assumiu o cargo em junho, com a promessa de tentar restabelecer a paz na Península da Coreia.

As forças armadas sul-coreanas afirmaram que estão prontas para repelir quaisquer provocações da Coreia do Norte com base na sólida aliança militar com os Estados Unidos.

Cimeira Ásia-Pacífico (APEC)

Na próxima semana, a Coreia do Sul acolhe a Cooperação Económica Ásia-Pacífico, uma cimeira anual destinada a promover a integração económica e o comércio. Não tem qualquer componente militar.

Trump deverá deslocar-se a Gyeongju antes da cimeira para reuniões bilaterais com os líderes, incluindo o presidente chinês Xi Jinping e o presidente sul-coreano Lee Jae-myung, mas as autoridades sul-coreanas afirmam que Trump não deverá participar na conferência principal da APEC, que se realiza entre 30 de outubro e 1 de novembro.

Os especialistas alertaram para a possibilidade de a Coreia do Norte realizar testes de mísseis provocadores antes ou durante a cimeira da APEC, a fim de sublinhar o seu empenho em ser reconhecida como um Estado com armas nucleares.

Acredita-se que o líder norte-coreano Kim Jong Un precisaria desse estatuto para pedir à ONU que levantasse as sanções económicas que o punem pelo seu programa de armamento.

Parada militar que assinala o 80º aniversário da fundação do Partido dos Trabalhadores, em Pyongyang, Coreia do Norte, sexta-feira, 10 de outubro de 2025. AP Photo

Os lançamentos de mísseis balísticos efetuados pela Coreia do Norte na quarta-feira foram os primeiros deste tipo desde que o país, a 8 de maio, testou sistemas de curto alcance que simulavam contra-ataques nucleares contra as forças dos EUA e da Coreia do Sul.

Foram também os primeiros testes de mísseis balísticos realizados pela Coreia do Norte desde que Lee, da Coreia do Sul, assumiu o cargo em junho, com a promessa de tentar restabelecer a paz na Península da Coreia.

Por que razão Kim está a intensificar os testes de mísseis?

Desde que as suas negociações nucleares de alto risco com Trump entraram em colapso em 2019 devido a desacordos sobre as sanções económicas lideradas pelos EUA, Kim tem acelerado rapidamente os testes de armas.

Mas no mês passado, o líder norte-coreano sugeriu que poderia voltar às negociações se os EUA abandonassem sua exigência de desnuclearização da Coreia do Norte, depois que Trump expressou repetidamente suas esperanças de uma nova diplomacia.

No início deste mês, Kim exibiu um novo míssil balístico intercontinental num desfile militar em que participaram chineses, russos e outros altos funcionários.

O desfile pôs em evidência a crescente base diplomática de Kim e a sua vontade incessante de construir um arsenal fiável de mísseis nucleares destinados aos EUA e aos seus aliados.

Os meios de comunicação social estatais da Coreia do Norte afirmaram que o desfile de 10 de outubro incluiu o míssil balístico intercontinental Hwasong-20, que descreveu como o "sistema de armas estratégicas nucleares mais poderoso" do país.

O ICBM, segundo os observadores, destina-se a transportar várias ogivas nucleares para ultrapassar as defesas antimísseis dos EUA, e a Coreia do Norte poderá testar o seu lançamento nos próximos meses.