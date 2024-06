Ataques israelitas em acampamentos perto de Rafah fazem pelo menos 25 mortos e 50 feridos

De Euronews

Forças israelitas bombardearam acampamentos nas imediações de uma zona que tinha sido definida como segura.

As forças israelitas bombardearam acampamentos para palestinianos deslocados a norte de Rafah esta sexta-feira, matando pelo menos 25 pessoas e ferindo outras 50, segunndo o Ministério da Saúde de Gaza e equipas de emergência no local, avança a AP.

Segundo Ahmed Radwan, porta-voz das equipas de emergência da Defesa Civil de Gaza em Rafah, testemunhas disseram aos socorristas que houve bombardeamentos em dois locais distintos de uma área costeira que está, nesta altura, repleta de tendas.

A localização dos ataques fornecida pelos serviços de emergência parece indicar que Israel atacou no limite de uma zona que o próprio exército israelita tinha definido como segura para os palestinianos.

Os ataques ocorreram numa altura em que Israel continua a avançar com a operação militar em Rafah, onde mais de um milhão de palestinianos tinha procurado refúgio dos combates noutras zonas de Gaza.

A maioria já fugiu de Rafah, mas as Nações Unidas afirmam que nenhum lugar em Gaza é seguro e que as condições humanitárias são deploráveis, com as famílias a terem necessidade de se amontoar em tendas ou apartamentos exíguos, sem comida, água ou medicamentos.

Israel afirma que tem como alvo os combatentes e as infraestruturas do Hamas e que tenta minimizar a morte de civis, atribuindo a culpa do elevado número de vítimas civis aos militantes islâmicos e acusando-os de operarem entre a população.

Mais de 300 soldados israelitas mortos em Gaza

Dois soldados do exército israelita foram mortos num ataque com morteiros do Hamas na cidade de Gaza, na quinta-feira, segundo a imprensa local, elevando para 314 o número de óbitos entre as forças de Israel.

Outros três soldados da mesma brigada ficaram gravemente feridos no incidente, informaram as IDF.

O Hamas reivindicou a responsabilidade pelos disparos de morteiros, dizendo que tinham como alvo uma posição militar perto do bairro de Zeitoun, na cidade de Gaza.