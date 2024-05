Colisão de barcos no rio Danúbio faz dois mortos e cinco desaparecidos

De Euronews

Uma lancha e um navio de cruzeiro terão colidido, segundo as autoridades, no rio Danúbio, a cerca de 50 quilómetros da capital húngara, Budapeste. Cinco pessoas, que seguiam na lancha continuam desparecidas.

Pelo menos duas pessoas morreram e cinco continuam desaparecidas na sequência de uma colisão de duas embarcações no rio Danúbio, na Hungria. O acidente envolveu uma lancha e uma embarcação de maiores dimensões, que seguiu sem dar o alerta e foi mais tarde localizada pelas autoridades.

A polícia húngara recebeu a informação na noite de sábado de que um homem de nacionalidade italiana tinha sido encontrado com um ferimento na cabeça, depois de ter nadado até à margem do Danúbio, perto da cidade de Veroce, a cerca de 50 quilómetros a norte da capital, Budapeste. Os corpos de um homem e de uma mulher foram descobertos mais tarde nas proximidades.

Horas depois de a polícia ter iniciado as buscas, foi descoberta uma lancha danificada ainda na água, que as autoridades rebocaram para terra. Suspeita-se de que a lancha tenha sido atingida por um navio de cruzeiro, que foi obrigado a atracar depois numa cidade a 90 quilómetros da capital húngara. A polícia identificou na embarcação maior marcas de uma aparente colisão que não foi reportada.

Ainda desaparecidos na sequência do acidente continuam cinco adultos, três homens e duas mulheres, que seguiam na lancha, mas as correntes fortes e a baixa temperatura da água do rio estão a dificultar as buscas.

“Neste momento, 91 colegas estão a efetuar as buscas com um total de 31 peças de equipamento técnico. Estão a analisar a área com drones, sonares, mergulhadores e cães de busca”, disse o porta-voz húngaro da Direção-Geral Nacional de Gestão de Catástrofes, Imre Dóka, citado pelas agências internacionais.

De acordo com a estação de telvisão pública húngara M1, o navio de cruzeiro que terá estado envolvido no incidente é uma embarcação suiça de 109 metros com capacidade para acomodar 110 pessoas. Segundo a mesma fonte, nenhum dos passageiros do navio terá sofrido ferimentos após a alegada colisão com a lancha.